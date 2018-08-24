BEŞİKTAŞ AVANTAJI KAPTI

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 08:25

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı, 14. dakikada Ricardo Gomes'in attığı gol, Sırplar'ı 1-0 öne geçirdi. Danilo Pantic'in pası ile sol kanatta topla buluşan Goran Zakaric, ortasını arka direkte bulunan Ricardo Gomes'e yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Ricardo Gomes'in kafa vuruşu Beşiktaş ağları ile buluştu: 1-0.

Temsilcimizin cevabı gecikmedi. Bu golün 1 dakika sonrasında Tolgay Arslan'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdik. Sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, son çizgiden ortasını arka direkte bulunan Tolgay Arslan'a yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Tolgay Arslan'ın kafa vuruşu filelere gitti. Beşiktaş skora denge getirdi: 1-1.

42. dakikada Ricardo Gomes'in ceza sahasının hemen içerisinden sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Tolga Zengin'den döndü. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarı tempo azaldı. 62. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Caner Erkin'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

70. dakikada Adriano'nun pası ile sol kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma'nın ortasına kimse dokunamadı. Top oyun alanının dışına çıktı.

81. dakikada Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçti. Caner Erkin'in ortasına ön direkte iyi yükselen Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı. Kalan bölümde de ataklar sonucu değiştirmedi ve Beşiktaş, Partizan deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.