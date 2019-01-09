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BEŞİKTAŞ HALİLOVİÇ'İ TRANSFER EDİYOR

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Milan'da forma şansı bulamayan Alen Halilovic için İtalyan ekibiyle bugün görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 10:57
BEŞİKTAŞ HALİLOVİÇ'İ TRANSFER EDİYOR

İtalya'dan Calciomercato'nun haberine göre; Beşiktaş ve Milan yöneticileri bugün Alen Halilovic'in transferi için görüşme gerçekleştirdi. Ünlü muhabir Gianluca Di Marzio, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Halilovic ve futbolcunun temsilcileri arasında gerçekleşen görüşmenin ardından fotoğrafları yayınladı. Fotoğrafta menajerlik yapan Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Mirsad Türkcan da görülüyor.

Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun forma şansı vermediği 22 yaşındaki Hırvat oyuncunun transferi an meselesi...

2014'te henüz 17 yaşındayken Dinamo Zagreb'ten Barcelona'ya transfer olan Halilovic, Sporting Gijon'da kiralık olarak forma giydikten sonra Hamburg'a transfer oldu. Hamburg'ta da beklentileri karşılayamayan oyuncu, Las Palmas'a kiralandı. Geçtiğimiz yaz serbest kalan futbolcuyu Milan renklerine kattı. Serie A'da hiç oynamayan Halilovic, Avrupa Ligi'nde 60 dakika şans bulabildi.

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