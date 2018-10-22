BEŞİKTAŞ İZMİR'DE YIKILDI!

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 08:49

Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu.

Göztepeli Wallace Reis'in ceza sahasında topa elle müdahale etmesinin ardından hakem Fırat Aydınus, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 20. dakikada atışı Oğuzhan Özyakup kullandı. Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto topun ağlarla buluşmasını engelledi. Süper Lig'de 9 kez penaltıyla karşı karşıya kalan Beto, bunları 6'sını kurtardı.

İlk yarı 0-0'lık skorla tamamlandı.

GOLLER 2. YARIDA GELDİ

Maçın 51. dakikasında Göztepe, Jerome ile öne geçti: Sağ kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Andre Castro ceza sahası içine ortasını yaptı. Penaltı noktasının hemen önünde bu topa hareketlenen Cameron Jerome kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

54. dakikasında bir kez daha ağları havalandıran Jerome'un golü, ofsayt nedeniyle sayılmadı.

60. dakikada Göztepe, Wallace Reis ile farkı 2'ye çıkardı: Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonraısnda topun başına geçen Berkan Emir ceza sahası içine ortasını yaptı. Altıpas içinde bu topa hareketlenen Wallace Reis kafa vuruşunu yaptı ve golü attı.

73. dakikada Göztepe'nin Portekizli oyuncusu Castro'nun uzaktan çektiği şut direkten döndü.

83. dakikada Beşiktaş'tan Caner Erkin'in ağlara yolladığı top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

84. dakikada Göztepe kalecisi Beto sakatlanarak yerini Göktuğ Bakırbaş'a bıraktı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Göztepe sahadan 2-0 galip ayrıldı.