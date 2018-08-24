BEŞİKTAŞ, KARİUS'U AÇIKLADI

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 18:43

Son dakika haberine göre Beşiktaş bir süredir uğraş verdiği kaleci transferinde mutlu sona ulaştı! Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon Euro'ya satan siyah-beyazlılar kalecisini yine Premier Lig'den buldu! Beşiktaş, Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius'u transfer ettiğini Twitter'dan duyurdu.

LORIS KARIUS KİMDİR?

Stuttgart ve Manchester City'nin genç takımlarında oynadıktan sonra 2012'de bonservissiz olarak Mainz'a giden Karius, 2016'da 6,2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'a transfer olmuştu.

Loris Karius, geçen sezon Real Madrid'in Liverpool'u 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduğu maçta yediği hatalı gollerle gündem olmuştu.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI AÇIKLAMIŞTI!

Real Madrid'le oynanan maçta yediği hatalı gollerin ardından konuşan Alman kaleci, ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. Merseyside Emniyeti ise özellikle sosyal medyadan gelen tehditler üzerine "Bu tür sosyal medya paylaşımlarını son derece ciddiye alıyoruz" açıklamasını yapmıştı. Emniyet açıklamasında ayrıca tehdide varan sosyal medya paylaşımlarının soruşturulacağı ifade edilmişti.