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BEŞİKTAŞ LJAJİC İÇİN ÇİZME'DE

Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, Torino'da forma giyen Adem Ljajic'i Siyah-Beyazlı renklere bağlamak için İtalya'ya uçtu

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 14:30
BEŞİKTAŞ LJAJİC İÇİN ÇİZME'DE

Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Umut Güner, Adem Ljajic transferini bitirmek için Torino'ya hareket etti. 
Merkez orta saha için Adem Ljajic'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ta bu futbolcu için fazla mesai başladı. Transferden sorumlu yönetici Umut Güner, bu futbolcunun transferini bitirmek için Torino'ya hareket etti. 

 İtalya'ya gidecek olan Güner'in, Partizan ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçına kadar transferi noktalayıp, futbolcuyla birlikte İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Beşiktaş, Sırp yıldızı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katacak. İtalyan ekibi Torino, 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu 15 milyon Euro'ya çıkarmak istiyor.

 

 

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