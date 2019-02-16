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BEŞİKTAŞ, MALATYA'DAN 3 PUANI ALDI

Beşiktaş, ligde 22. haftanın açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve puanını 39'a yükseltti.

Giriş Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:27
BEŞİKTAŞ, MALATYA'DAN 3 PUANI ALDI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıları galibiyete götüren goller Atiba ve Ljajic'ten gelirken ev sahibinin tek golünü Ömer Şişmanoğlu kaydetti.

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, VAR incelemesi sonrasında kırmızı kart görürken gol sevincinde korner direğine tekme atarak sarı kart gören Adem Ljajic de Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı duruma düştü. Beşiktaş bu galibiyetle puanını 39'a yükseltirken bu sezon ligde ilk kez üst üste üç galibiyet aldı. 34 puanda kalan Yeni Malatyaspor'un 3 puan hasreti ise dört maça çıktı.

 

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