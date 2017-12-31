Giriş Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 14:43

UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı

UEFA açıkladığı Avrupa'da tüm zamanların en iyi kulüplerinin arasında ilk 20 içinde Galatasaray yer aldı.

UEFA, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı.



BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ 2. SIRADA



Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid aldı. 2'nci sırada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3'üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.



EN BAŞARILI TÜRK TAKIMI G.SARAY



Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20'nci, Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci, Trabzonspor113'üncü sırada yer aldı.



İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:



1 - Real Madrid

2 - Bayern Münih

3 - Barcelona

4 - Manchester United

5 - Juventus

6 - Milan

7 - Benfica

8 - Porto

9 - Liverpool

10 - Arsenal

20 - Galatasaray

47 - Fenerbahçe

51 - Beşiktaş

113 - Trabzonspor