BESİM, 22. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’NDE

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2019 Çarşamba 12:34

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, zirveye Sağlık Bakanı Filiz Besim de katılıyor. Besim yarın “koruyucu sağlık ve sağlıkta iş birliği” konulu bir konuşma yapacak. Zirvede dijital ekonomi ve enerji küresel boyutlarıyla ele alınacak.

Gala gecesinde Belma Özdemir’in hafiflik ve çokluk arasında melez/asimetrik bir denge olarak yorumladığı İlkbahar Yaz Koleksiyonu “HYBRİD asymmetry’ kreasyonu sunulacak. Aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü tarafından, artık bir gelenek haline gelen Avrasya Ekonomi Zirveleri Kupası Koşusu gerçekleştirilecek.

Bu yıl tertiplenen Zirve’de üç önemli partnerlik işbirliği anlaşması da imzalanacak.

İki gün sürecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde ele alınacak konular ise şöyle: "Teknolojinin Gelişimi Ve İnsanlığı Bekleyen Gelecek, Enerji'de, Ekonomi'de Yapay Zekânın Rolü Nedir? Dinlerin Teknolojinin Gelişimine Etkisi Olabilir Mi? Yapay Zekâ Çözüm Mü? Tehdit Mi? - Su Ve Göç, Su Ve Din - Küreselleşmenin Yeni Boyutları Sağlık Ve İşbirliği – Popülizm.”

