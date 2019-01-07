BESİM, UMUT OTİZM DERNEĞİYLE GÖRÜŞTÜ

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 19:54

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, derneğin; 2018 yılının Ağustos ayında kurulduğunu belirterek yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren dernek başkanı Özerdem, hazırlanan raporu Besim’e iletti.

7 kurucu üye ile bu yola çıktıklarını belirten Özerdem; sağlık, eğitim ve sosyal alanda otizmin farkındalığına ihtiyaç duyulduğunu gözlemleyerek, başka ailelere de yardımda bulunma hedefinde olduklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Filiz Besim de, tüm dünyada yaygın olan otizmin Kıbrıs’ta da olduğunu, bu konuda daha fazla farkındalık yaratılması gerektiğini gözlemlediğini, dolayısıyla bu derneğin faaliyetlerinin toplumu eğitebileceğini kaydetti.

Besim, koruyucu sağlık hizmetlerinin son derece önemli olduğunu, erken teşhisin burada devreye girdiğini, sivil toplum örgütlerinin bu konularda ışık tuttuğunu, emek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

Bakan Besim, bakanlık ile işbirliği içinde çeşitli çalışmalar yapabileceklerine inanç belirtti.

