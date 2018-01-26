Beslediği yılan sahibini boğdu

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 13:19

Evde beslediği Afrika kaya pitonu tarafından öldürüldü

İngiltere'nin Hampshire kentinde yaşayan yılan tutkunu Dan Brandon, evde beslediği piton türü yılan tarafından boğuldu.

İngiltere'nin Hampshire kentinde yaşayan 31 yaşındaki Dan Brandon, gerçek bir vahşi hayvantutkunuydu. Evinde çok sayıda bahşi hayvanbesleyen Brandon, hayvanlarına bebeği gözüyle bakıyordu.



Fakat Brandon, 25 Ağustos 2017 tarihinde evinde ölü bulundu. Yetkililer, ölüm sebebi nefessiz kalması olarak açıklanan Brandon'ın nefes alamamasına neyin sebep olduğunu araştırırken ilginç bir sonuca ulaştı.



Brandon'ın ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında mahkemeye ifade veren annesi, oğlunun evde 10 yılan ve 12 tarantula beslediğini ve bu hayvanlardan birinin adı 'Ufaklık' olan 2,40 metrelik Afrika kaya pitonu olduğunu söyledi. Sorgu yargıcı Andrew Bradley, Brandon'ın ölümüne büyük olasılıkla 'Ufaklık'ın sebep olduğuna kanaat getirdi. Brandon'ın en çok sevdiği hayvanın 'Ufaklık' olduğunu söyleyen annesi, oğlunun son zamanlarda yılan fazla güçlendiği ve ne yapacağı bilinmediği için boynuna dolama alışkanlığından vazgeçtiğini sözlerine ekledi.



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Dava delillerini inceleyen patolog Dr. Adman al-Badri, Brandon'ın bir gözünde kanama olduğunu, kan damarlarının patladığını ve akciğerlerinin şiştiğini, tüm bu belirtilerin, ölümün nefes alamama sebebiyle gerçekleştiğini gösterdiğini belirtti. Brandon'ın vücudunda ısırık izine rastlanmadı. Kasım 2017'de deri değiştirdiği için yılanın üzerinde Brandon'ın boğulma riskine karşı koyduğuna dair bir iz bulunamadı.



Brandon'ın öldüğü gece, annesi de oğlunun evindeydi. Annesi üst katta büyük bir gürültü duymuş olsa da bunun yere düşen bir dambıl olduğunu ya da oğlunun bir şeye vurduğunu düşündü. Daha sonra üst kata Brandon'a bakmak için çıkan annesi, oğlunun ölü bedeni ile karşılaştı ve Ufaklık'ın kafesinde olmadığını fark etti. Dolapta bulunan yılan, Brandon'ın arkadaşlarının yardımıyla kafesine geri kondu.