BIÇAKLI, YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:02

Genel Kurul’da Türk-Sen Genel Başkanlığı’na Arslan Bıçaklı yeniden seçilirken, Genel Sekreterliğe Tamay Soysan, Mali Sekreterliğe Cem Kapısız, Dış İlişkiler ve Eğitim Sekreterliğine Cevdet Akgür, Teşkilatlandırma Sekreterliğine ise Mehmet Toprak Altay getirildi.

Türk-Sen’den verilen bilgiye göre, Yönetim Kurulu üyeliğine; Kubilay Özkıraç, Ersan Kaşif, Kamil Özinal, İrfan Derleyen, Türkmen Tansel, Metin Akoğlu, Altan Şener, Serhan Tekkan, Koray Davulcuoğlu, Bayram Karaman, Asiye Vurur, Buran Atakan, Urungu Ulutuğ, Raif Koçak ve Mehmet Özinançlı seçildi.

Denetim Kurulu üyeliğine ise; Çağlayan Cesurer, Cemal Arkan ve Yalçın Yiğittürk getirildi.

Toplantıda ayrıca, çalışanların haklarının korunması ve geliştirilmesi, Avrupa’daki Türk-Sen’in yeni dönem faaliyetleri ve Kıbrıs konusunda yeni dönemde yapılması planlanan ve yapılacaklarla ilgili karar tasarıları da görüşülerek karar üretildi.