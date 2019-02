BİLL GATES: “İNEKLERİN GAZ ÇIKARMASI BÜYÜK BİR PROBLEM”

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:37

En çok bağış yapan milyarderle listesinde zirveyi kimseye bırakmayan Bill Gates bu sefer ilginç bir açıklama ile gündemde.

Her yıl gezegenimizdeki ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri mercek altına alan bir mektup yazan Gates bu yılkı mektubunda ineklerin gaz salınımının, sera gazların yüzde 24'lük pay oluşturmasına dikkat çekti.

"Bir gün ineklerin bağırsak hareketleri hakkında konuşacağım hiç aklıma gelmezdi" diyen Gates, mektubunda şu ifadeye yer verdi:

"Bilim insanları, ineklerin 100 ile 200 litre kadar metan gazı çıkardığının altını çiziyor. Bu da bir otomobilin bir günde çıkardığı metan seviyesi ile neredeyse aynı."

BİLL GATES'İN HAFIZALARA KAZINAN 41 SÖZÜ

Harvard'daki profesörlerine 30 yaşında milyoner olacağını söyleyen Bill Gates'in 31 yaşında milyarder olduğu ortaya çıkmış. Gates, bilgisayar programcılığına olan merakına rağmen ilk olarak Harvard'da 1973'de hukuk okumuştu. Ancak ilgi alanı hukuk derslerinden bilgisayar ekranına doğru kayan Gates, iki sene sonra Harvard'ı bırakarak hayatı boyunca arkadaşlık yaptığı Paul Allen ile ilk işletim sistemi "Micro-soft" üzerinde çalışmaya başladı.

Çok fazla geçmeden, gelecekte yazılımın devi olacak Microsoft doğdu ve Gates'i inanılmaz derecede zengin bir hale getirdi. Gates'in deneyimlerinden öğrenebileceğimiz birçok şey olabilir. Bu yazımızda Gates'in hayat, yatırım ve teknolojinin geleceği hakkındaki 41 sözünü sizlerle paylaşıyoruz.

TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ VE İŞ HAKKINDA

1. "'Nerd'lere iyi davranın. Kendinizi onun yanında çalışıyor bulma ihtimaliniz var."

2. "Başarıyı kutlamak güzel, ama başarısızlıkların derslerine kulak vermek daha önemlidir."

3. "Başarı alçak bir öğretmendir. Akıllı insanları kaybetmeyecekleri konusunda baştan çıkarır."

4. "İki yıl sonra olacak değişiklikleri her zaman abartıyor, 10 sene sonrakileri de küçümsüyoruz. Hareketsizliğin sizi uyuşturmasına izin vermeyin."

5. "Televizyon gerçek hayat değildir. Gerçek hayat insanları, kahvehaneyi bırakıp işe giderler."

6. "Çocukken çok fazla rüyam vardı ve sanırım bunların çoğu, çok okuma şansı bulduğum içindi."



7. "Mümkün olduğunca çok göç özgürlüğünün iyi bir şey olduğuna inanıyorum."

8. "Eğer iyi bir şey yapamıyorsanız, onun iyi görünmesini sağlayın."

9. "Aklımın yüzde 10'unu işle ilgili düşünmeye adıyorum. İş bu kadar karmaşık bir şey değil."

10. "Hayat sömestrlere ayrılmamıştır. Yazları tatile çıkamazsınız; çok az sayıda işçi size kendinizi bulmanızda yardımcı olacaktır. Bu işi kendi zamanınızda yapın."

SERVET VE YATIRIM ÜZERİNE

11. "100 milyar dolarım var... Önümüzdeki 100 sene içinde her gün 3 milyon dolar harcayabileceğimi farkında mısınız? Bu da, eğer tek kuruş kazanmazsam."

12. "Sabır, başarının anahtar öğesidir."

13. "Zengin dünya, 6 milyarın 4 milyarının nasıl yaşadığının farkında mı? Eğer farkında olsaydık, yardım etmek ister, katılımda bulunmak isterdik."

14. "Kapitalizm, insanları motive eden muhteşem bir şeydir. Muhteşem buluşların ortaya çıkmasına neden olur. Ancak dünyanın bu büyük hastalıklı bölümünde bizi yarı yolda bırakıyor."

15. "Yaratıcı kapitalizm, diğerlerinin servete olan bu ilgisini alır ve kendi servetimize olan ilgimizle bağlayarak ikisinin de ilerlemesini sağlar. Kendiyle-ilgilenme ve diğerlerinin daha geniş bir insan çemberine hizmet edebileceği kaygısı adındaki melez motora kendinle-ilgilenme sonucunda ulaşılabilir."

16. "Hayırsever işler hakkında düşünmekten uzağa sürüklenmiştim. Bu, varlığım yeteri kadar büyüyene, Melinda ve ben zenginliğin sadece çocuklara geçecek bir şey olmadığını konuşana dek sürdü."

17. "Hayatınızın aynı döneminde para kazanmak istediğiniz bir toplantı ile para vermek istediğiniz başka bir toplantıda bulunmayı biraz kafa karıştırıcı buldum."

18. (Dünyanın en zengin adamı olmasıyla ilgili) "Olmamak isterdim... Bundan gelen iyi hiçbir şey yok. Bunun sonucu olarak daha çok görünür oluyorsunuz."

19. "... Microsoft hisseleri ile aynı performansı göstermemden dolayı kimse benden daha az mutlu olamaz! Bu sene onlarca milyar dolar kaybettim - bu birçok kişinin hayatı boyunca kazandığı paradan daha fazla."

LİDERLİKLE İLGİLİ

20. "Teknoloji sadece bir araç. Çocuklara beraber iş yapmayı öğretmek ve motive etmek için en önemli olanı, öğretmendir."

21. "Sonraki yüzyılda diğerlerini güçlendiren kişiler lider olacaklar."



22. "Her çocuğu inanılmaz bir yolla eğitmiyorsak, her şehir temizlenmemişse, yapacağımız şeyler hiç de az değildir."

23. "Öğretmeninizin sert olduğunu düşünüyorsanız, bir patronunuz olana kadar bekleyin. Onun görev süresi yoktur."

24. "Bitiş çizgisiyle ilgili bir hayalim olsaydı, sizce onu seneler önce geçmiş olmaz mıydım?"

25. "Davranışı değiştirmeye yönelik çok para harcadık."

26. "Önümüzdeki yüzyılda daha evrensel bir düşüncenin hakim olacağını düşünüyorum. Sadece 'ülkem iyi işler yapıyor' demeyecek, dünyayı da düşüneceksiniz."

27. "Bu beklenmeyen pozisyona geldiğimde, payıma birçok sorumluluk düştü."

28. "İncelik ve cömertlik gibi eski fikirler, dünyamızın dışında programlanmış olan bug'lar (hatalar) olmalılar. Ve bu soğuk, hissiz makineler bize yol gösteriyorlar."

29. "En mutsuz müşterileriniz, öğrenmeniz için en büyük kaynağınızdır."

30. "General Motors, tekonlojisini bilgisayarlar gibi geliştirseydi, 1.000 MPG kapasitesinde 25 dolarlık arabalar sürüyor olurduk."

31. "Fikri haklar, bir muz kadar raf ömrüne sahiptir."

32. "İnsanlara sorunları ve çözümleri gösterirseniz, harekete geçerler."

33. "Washington'da varlığımız olmak zorunda olmasından dolayı özür dilerim. İlk 16 yılımız boyunca bunların hiçbiri olmadan mücadele ettik. Washington'da hiçbir politik ziyarette bulunmadım ve burada kimsemiz yok. Biz sadece muhteşem yazılımlar üretiyoruz."

34. "İş için kullanılan teknolojinin ilk kuralı, verimli bir işleme uygulanan otomasyon, verimliliği artıracaktır. İkincisi ise verimsiz bir işe uygulanan otomasyonun verimsizliği artıracağıdır."

35. "Bu, iş dünyasına girmek için inanılmaz bir zaman. Çünkü bu iş, önümüzdeki 10 sene içinde geçtiğimiz 50 yıldakinden fazla değişecek."

36. "İster Google, ister Apple, ister ücretsiz yazılım olsun, inanılmaz rakiplerimiz var bu bizi hazır tutuyor."

37. "Microsoft'ta sayısız parlak fikir var, ancak bunların hepsinin yukarıdan geldiği düşünülüyor - korkarım bu pek doğru değil."

38. "İnternet, satın alıcıyı ve satıcıyı direkt olarak karşı karşıya getirerek ve ikisi hakkında birbirine daha fazla veri sağlayarak 'tartışmasız kapitalizm'in oluşmasına yardımcı olacak."



39. "Her zaman kendimize söylüyoruz. 'Yenilik yapmak zorundayız. Bir atılımla ortaya çıkmalıyız.' Aslında varolan yazılımı kullandıkça bize hiçbir şey ödemiyorsunuz. Sadece yaptığımız yenilikler için ödeme yapılıyor."

BİLGİSAYARLAR VE TEKNOLOJİ HAKKINDA

40. "Bir notebook'un en iyi tarafı, ona ne kadar çok şey koyarsayız koyun, ağırlaşmaması ve büyümemesi."

41. "Yeni bir standart oluşturmak sadece biraz farklı olmakla olmaz. Bu gerçekten yeni ve insanların hayallerini yakalayan bir şey olmalıdır. Şimdiye kadar gördüğüm tüm makineler arasında Macintosh, bu standardı tek yakalayan makine."

BUGÜNE KADAR YAPTIĞI EN İYİ YATIRIM

Yaklaşık 100 milyar dolarlık serveti ile online alışveriş devi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un arkasından gezegenimizin en zengin ikinci insanı olan Bill Gates pek çok kişinin merak ettiği konulara açıklık getirdi.

The Wall Street Journal için bir makale kaleme alan 63 yaşındaki Gates, bugüne kadar yaptığı en iyi yatırımın Gavi, the Vaccine Alliance; the Global Fund için yaptığı 10 milyar dolar olduğunu açıkladı.