Giriş Tarihi: 9 Şubat 2018 Cuma 12:04

Dartslar Akel Anısına Atıldı

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü sponsorluğunda gerçekleştirilen Ünsal Akel Açık Darts Şampiyonası’nda birinciliği Tarık Kurdaş kazandı

Güzelyurt Darts Birliği (GDB) tarafından düzenlenen Ünsal Akel Açık Darts Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada birinciliği Tarık Kurdaş kazandı. Tarık Kurdaş, şampiyonanın finalinde karşılaştığı Hüseyin Orakçıoğlu’nu 3-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Evren Balıkçı ve Faik Amcaoğlu arasında oynanan üçüncülük mücadelesini Evren Balıkcı kazandı. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri Cemal Akel, Kemal Akel, Binatlı Kulüp Başkanı Orsel Neşe, GDB Başkanı Abuzer Ekbiç, asbaşkan Engin Portakalcıoğlu ve Dürü Altınmakas tarafından verildi. Alınan Sonuçlar: Yarı Finaller: Tarık Kurdaş-Evren Balıkcı: 3-1 Hüseyin Orakçıoğlu-Faik Amcaoğlu: 3-1 Üçüncülük Maçı: Evren Balıkcı-Faik Amcaoğlu: 3-1 Final Maçı: Tarık Kurdaş-Hüseyin Orakçıoğlu: 3-0 Yan Ödüller: En Yüksek Sayı Atan Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (180 sayı) En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Faik Amcaoğlu (96 sayı) En Az Dartta Bitiren Sporcu: Hüseyin Orakçıoğlu (15 darts)