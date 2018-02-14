Bingöl karayolu savaş alanına döndü !

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:19

Korkunç kaza: 4 ölü, 7 yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda hafif ticari araç ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, Bingöl-ElazığKarayolunun 15. kilometresinde Bilaloğlu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan 12 DA 298 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 16 KE 592 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçiçerisinde bulunan 4 kişi hayatını kaybederken, otobüsteki 7 kişi de yaralandı.







Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayatını kaybedenler cenazesi, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





