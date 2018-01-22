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Bir vatan haini daha teröristleri korudu

Meltem Cumbul Afrin'e düzenlenen Zetin Dalı Harekatı ile ilgili bir tweet atarak teröristleri korudu.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 13:50
Bir vatan haini daha teröristleri korudu
Meltem Cumbul'dan skandal paylaşım

Meltem Cumbul Afrin'e düzenlenen Zetin Dalı Harekatı ile ilgili bir tweet atarak teröristleri korudu.

 

Meltem Cumbul Afrin'e düzenlenen Zetin Dalı Harekatı ile ilgili bir tweet atarak teröristleri korudu. Daha önce de uluslararası bir ödül törenin kıt İngilizcesiyle Atatürk'ün sözlerini tekrarlamış, ödül törenindekilerin anlamsız bakışlarına maruz kalmıştı.

Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı içimizdeki terörist sevicileri rahatsız etti. Meltem Cumbul da Atatürk'ün arkasına saklanıp barış istedi.

Üst aklın emirlerine uyup Demirtaş'ı göklere çıkaran sözde entellektüel ve sanatçı tayfası Demirtaş'ın Kandil'e karşı bir duruş sergileyememesi karşısında seslerini çıkaramamış aynı zamanda terör örgütüne kimi zaman dolaylı kimi zaman da açıktan destek vermişlerdi. Şimdi milletin rahatı için canlarını ortaya koyan Mehmetçiği işgalci gibi göstermeye çalışan bu zihniyetin iyi tanınması gerekli.

TWİTTER'DAN TEPKİ YAĞDI!

İşte o tweetler:

Türk ordusunun sınırımızın teröristlerden temizlenmesi sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor?

Amerika teröristleri silahlandırırken bizim 'yurtta sulh cihanda sulh' sloganları atmamızın ne faydası var?

Meltem cumbul gibi sanatçı görünümlü hainler , yurtta sulh cihanda sulh yazmışlar. Bunlar askerlere bomba atılırken neredeydi.15 temmuzda neredeydi. Tabi sulh isterler.Allah razı olsun bu vatanı savunan herkesten.bombaları afrine bıraktık, sesi nerelerden çıkıyor bakın. 

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