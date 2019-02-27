"BİRKAÇ ŞİRKET OLMASA OTELLER BOŞ KALACAK"

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:02

Canaltay, otellerin boş olduğunu, birkaç şirket olmasa operasyon yapmasa otellerin boş kalacağını, uçak fiyatlarının düşmeyeceğini aksine yükseleceğini ifade ederek, rakamlarla bilgi verdi.

Fiyatların düşmesi için hafta sonu da hafta içi de büyük gövdeli uçakların KKTC’ye gelmesi, Ercan yeni pistinin mutlaka erken zamanda tamamlanması gerektiğini ifade eden Canaltay, turistin yavaş yavaş Larnaka’ya kaydığını ve turizmde bu kadar rahatlığın olamayacağını kaydetti.

Turizmde kapılarda da sıkıntılar yaşandığını ifade eden Canaltay, turizmde tanıtım ve pazarlamanın önemine işaret etti, reklamlara yönelik eleştirilere bulundu, “North Cyprus” isminin unutulduğunu savundu.

Sanal reklamların önemine işaret eden Canaltay, KKTC’nin olmayacak reklamları 100 bin stg karşılığında Londra’da metrolarda yaptığını kaydetti.