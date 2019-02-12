BİSİKLET HIRSIZLARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 09:28

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Cemile Özfadıl, Hamra Kerimov’un 28.01.2019 Lefkosa’da, Sabahattin Kundak Sokak Sosyal Konutlr Blok 46 Taşkınköy adresinde ikamet eden Hatice Eke’ye ait 700 TL değerindeki Chanpion siyah renk bisikleti ve ayni apartmanda ikamet eden Sibel Ortanca’ya ait 650 TL değerindeki Kron marka kırmızı renk bisikleti, sirkat ettiğini belirtti. Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)