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Bisiklet yarışı için bazı yollar kapalı olacak !

Güzelyurt Kaymakamlığı, cuma günü gerçekleştirilecek Uluslararası Bisiklet Yarışı nedeni ile 12.00-16.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 13:08
Bisiklet yarışı için bazı yollar kapalı olacak !

GÜZELYURT’TA BAZI YOLLAR BİSİKLET YARIŞI NEDENİYLE KAPALI OLACAK

Güzelyurt Kaymakamlığı, cuma günü gerçekleştirilecek Uluslararası Bisiklet Yarışı nedeni ile 12.00-16.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Kalkanlı- Güzelyurt çarşı içi ile Güzelyurt- Türkeli- Lefkoşa anayolları, Bostancı (Pizza Vira'dan - askeri inzibatı - Açık Pazar ve çarşı) ve çarşı içinde yollar bisiklet yarışı nedeniyle 4 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.

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