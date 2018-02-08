Bisiklet yarışı için bazı yollar kapalı olacak !

Giriş Tarihi: 8 Şubat 2018 Perşembe 13:08

GÜZELYURT’TA BAZI YOLLAR BİSİKLET YARIŞI NEDENİYLE KAPALI OLACAK

Güzelyurt Kaymakamlığı, cuma günü gerçekleştirilecek Uluslararası Bisiklet Yarışı nedeni ile 12.00-16.00 saatleri arasında bazı yolların trafiğe kapalı olacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Kalkanlı- Güzelyurt çarşı içi ile Güzelyurt- Türkeli- Lefkoşa anayolları, Bostancı (Pizza Vira'dan - askeri inzibatı - Açık Pazar ve çarşı) ve çarşı içinde yollar bisiklet yarışı nedeniyle 4 saat boyunca trafiğe kapalı olacak.