"BİZ FEDERAL ÇÖZÜMDEN YANAYIZ"

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 14:59

Özyiğit, 11 Şubat Ortak Açıklama belgesinin Türkiye ile birlikte hazırlandığını anımsattı.

Kıbrıs konusunda mevcuttan farklı bir resmi tez bulunmadığını dile getiren Özyiğit, Meclis’te görüşlerde farklılık olabileceğini ancak cumhurbaşkanının meclis değil halk tarafından seçildiğini belirtti.

Özyiğit, cumhurbaşkanının Meclis iradesini göz ardı etmediğini söyleyerek, Akıncı’nın Meclisi bilgilendirmesinin yararlı olacağına inanç belirtti ve tutanakların Meclis’e gönderildiğini hatırlattı.

Federal çözümden yana olduklarını söyleyen Özyiğit, gerçekçi bir çözümün federal bir çözüm olduğunu ancak toplumun genelinin farklı düşüncede birleşmesi halinde buna saygı duyacaklarını belirtti.