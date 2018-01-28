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Bizde afrin'e gitmek istiyoruz

Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı Başkanı Mehmet Barbaros Öztürk Cilvegözü Sınır Kapısında Afrin'de Terörle Mücadele eden Askerlerimize Katılmak için Türk Silahlı Kuvvetlerine bir dilekçe verdiler.

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 01:27
Bizde afrin'e gitmek istiyoruz

Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı Başkanı Mehmet Barbaros Öztürk Cilvegözü Sınır Kapısında Afrin'de Terörle Mücadele eden Askerlerimize Katılmak için Türk Silahlı Kuvvetlerine bir dilekçe verdiler.

TSK Genelkurmay Başkanlığı Asal Dairesi Başkanlığına Dilekçe veren Dernek bizde gönüllü Asker için Müracatta bulunduk.Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri Dilekçemizi Kabul ederse Afrin'de Mehmetçik ile göğüs göğüse Terörle savaşacağız dedi.Bizde Türk Askerimizin yanında olmak istiyoruz Zeytin dalı Operasyonunu desteklemek istiyoruz dediler.

Haber Metin Durmaz

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