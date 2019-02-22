Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:23

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit'e 3-1 yenilerek elenen Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, iyi oynadıklarını ifade ederek "Sonucu aslında ilk yarıda aldık, oyunun kontrolü de bize geçti. %60 top bizdeydi ama etkinliğimizin ne derecede pozisyona dönüşeceği önemliydi. Rakibin direncini de kırmıştık ama maalesef çıkarken top kaybı yaptık. Biz doğru yoldayız. Mücadele etmek ve oynamak adına ama bunu sonuçla birleştirmekte zorlanıyoruz. Kıracağız, bu kırılacak. Bu tur bizim elimizde ve kontrolümüzdeydi, maalesef bu olmadı" dedi.

"BİZDEN İYİ DEĞİLLERDİ"

Rakiplerinin kendilerinden üstün olmadığını vurgulayan Yanal, sözlerini şöyle noktaladı: "Artık ligde oynayacağımız oyuna iyi konsantre olmak ve oyuncularımızı iyi belirlemek zorundayız. Birçok oyuncumuzun performansa adapte ve konsantre olması gerekiyor. Rakibimiz bizden iyi değildi, bizi geçebilecek kadar iyi değildi. Bizden iyi olmadıkları kesin. Bizden iyi olmayan bir takıma elendiğimiz için, bizden iyi mücadele etmeyen bir takıma elendiğimiz için üzüyor. Yapacak bir şey yok. Önümüzde önemli bir derbi var. Sezonu olabilecek en üst sırada tamamlamalıyız."