Bizler siyah olduğumuz için sevilmiyoruz

Giriş Tarihi: 3 Şubat 2018 Cumartesi 20:26

Başı taşla ezilerek vahşice öldürülen Nijeryalı öğrenci Kennedy T.Dede’nin ailesi ve arkadaşları konuştu Havadis Gazetesi, başı taşla ezilerek vahşice öldürülen Nijeryalı öğrenci Kennedy T.Dede’nin ailesi ve arkadaşlarıyla görüştü, mutlu bir gelecek vaadiyle KKTC’ye getirilen Nijeryalı öğrencilerin tüyler ürperten hikâyelerini dinledi

HAYALLERİ KIRIK KALDI: Başı taşla ezilerek hayatının baharında yaşamdan koparılan Kennedy T.Dede 5 yıldır çıktığı kız arkadaşına evlilik teklif etmeye hazırlanıyordu. “Kennedy’nin hayali kırık kaldı” diyen yakın arkadaşı Jite Ugujor, kimsenin böyle bir ölümü hak etmediğini vurguladı “İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU”

Öldürülen abisi gibi kendisi de DAÜ’de öğrenci olan Mırıam Dede yaşananlara isyan etti. Dede: İki ay önce kardeşimi kaçırdılar. Polise gidip bilgi verdi ama polis hiçbir şey yapmadı. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? “BİZİ HOR GÖRÜYORLAR” Mağusa Nijerya Öğrenci Birliği Başkanı Nwachukey: Acenteler bizi okurken çalışma imkânı var diyerek kandırarak buraya getiriyor. Sonra tek başımıza kalıyoruz. Bir sorun olup Polise gittiğimizde siyahî olduğumuz için kale almıyorlar

KKTC’DE 8500 ÖĞRENCİ: Nwachukey: KKTC’de 3 bin 500’ü DAÜ’de olmak üzere 8 bin 500 Nijeryalı öğrenci var. Parasız ve aç kalıyoruz. 50 TL’ye en ağır işlerde kaçak olarak çalıştırılıyoruz. Sokakta yürürken herkes bize potansiyel suçlu gibi bakıyor Devrim DEMİR Kennedy T.Dede’nin vahşice öldürülmesinin ardından ülkede bulunan Nijeryalı’lar ayaklandı. Dede’nin hunharca öldürülmesinin ardından ülkede siyahî öğrencilerin sıkıntıları bir kez daha gündeme geldi.

Mağusa Nijerya Öğrenci Birliği başkanı Chukwyemeka Nwachukey, Dede’nin en yakın arkadaşı Jite Ugujor ve Keneddy’nin gözü yaşlı kız kardeşi Mırıam Dede Havadis’e konuştu. Kardeşini vahşi bir cinayete kurban veren Mırıam Dede, abisinin ölümüne hala inanamadığını ve bu ölümü hak etmediğini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı. Ailenin maddi imkânsızlıkları nedeni ile Keneddey’nin cenazesi morgda bekletiliyor. DAÜ, cenazenin gönderilmesi için gerekli işlemeleri başlattı. 5 çocuklu fakir bir ailenin dramı Uzun yıllardır ülkede okuyan iki kardeşin dramı göz yaşarttı.

Keneddy T.Dede’nin kız kardeşi Mırıam Dede ise abisinin bu şekilde ölümünü kabullenemiyor. Ülkelerinden çok uzakta eğitim için burada bulunan Dede kardeşler, 5 çocuklu fakir bir aileden. 2013 yılında eğitim almak için ülkeye gelen iki kardeş, iki yıl önce Nijerya’da hasta kız kardeşlerini kaybetti, maddi imkânsızlıklar nedeniyle kardeşlerinin cenazesine katılamayan Keneddy ve Mırıam Dede, bir yıl sonra ülkelerine giderek kardeşlerinin mezarını ziyaret etti. “Sormak istediğim çok soru var” Gözü yaşlı kız kardeş, abisinin çok iyi bir atletizmci olduğunu ve çevresi tarafından çok sevilen biri olduğunu ifade etti. Dede, “Abimin ölümü ile ilgili kimse bana bilgi vermiyor.

Polis beni kimliğini tespit etmem için sadece hastaneye çağırdı. Ben bu inanılması güç olayı anlayamıyorum, polise gidiyorum bilgi yok, Rektörlüğe gidiyorum kimse bir şey bilmiyor. Sormak istediğim o kadar çok soru var ki, kilometrelerce uzakta olan annem, babam ve iki kardeşim her şeyi öğrenmek istiyor” dedi. 2 ay önce yine kaçırılmıştı Mırıam Dede, abisinin yaklaşık iki ay önce yine kaçırıldığını ve kendisinin iyi olduğu yönünde sosyal medyadan mesaj attığını bu olayı polise aktardığını söyledi.

“Polis benim olaydan sonra sadece ifademi aldı. Abim bundan iki ay önce yine kaçırıldı, parası ve birçok kıymetli eşyası çalındı. Olayla ilgili poliste kayıt var, en son Pazar günü görüştük iyiydi. Ben yurtta kalıyorum, cenazemiz henüz burada maddi sıkıntılar nedeniyle DAÜ araya girdi. Ailemiz bize burada yinede destek oluyordu, ben eğitimime burs alıp devam etmek isterim. Suçluların cezasını çekmesini istiyorum, adalet yerini bulsun.” Gözyaşları sel oldu Yaşadığı büyük acı nedeniyle çok fazla konuşamayan Mırıam Dede, arkadaşlarının yardımı ile ayakta. Abisini anlatan Mırıam Dede, sık sık gözyaşlarına boğuldu. Ülkede 8 bin 500 Nijeryalı var Mağusa Nijerya Öğrenci Birliği başkanı Chukwyemeka Nwachukey, Havadis’e önemli açıklamalarda bulundu.

Yaşadıkları sıkıntıları anlatan Nwachukey, ülke genelinde şuan 8 bin 500 Nijeryalı öğrenci olduğunu bunların 3 bin 500’ünün DAÜ’de öğrenim gördüğünü söyledi. Yabancı oldukları için ülkede karşılaştıkları birçok sorunu kimseyle paylaşamadıklarını ifade eden Nwachukey, polise şikâyet için gittikleri zaman kimsenin kendilerini dinlemediklerini öne sürdü.

Burslu olarak ülkeye gelen Nijerya uyruklu öğrencilerin, kira bedellerinin çok yüksek bir şekilde kendilerine mal edildiğini ifade eden Chukwyemeka Nwachukey, “Bizim ödediğimiz ev kiraları çok yüksek. Sözleşmede gösterilen fiyatla bizden istenilen arasında çok fazla fark var ve bunun için çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Genel olarak ev sahipleri kira sözleşmesi bitmeden bir bahane bulup bizi evden çıkarabiliyor ve biz bunu kimseye açıklayamıyoruz” dedi.

“Acenteler bizi kandırıyor” Ülkeye okumak için gelen ve birçok sorun nedeniyle okulunu bitiremeyen öğrencilerin çoğu okulu dondurup ülkede kaçak durumuna düşüyor. Parasız kalan birçok öğrenci karınlarını doyurabilmek için günlük 50 TL’ye kaçak olarak birçok ağır işlerde uzun saatlerde çalıştırılıyor.

Chukwyemeka Nwachukey, “Biz KKTC’ye gelmeden üniversitelerin bağlı olduğu acentelerle görüştüğümüz zaman bize gideceğiniz yerde hem okul hemde iş imkânı sunuluyor diye kandırılıyoruz. Ülkeye geldiğimiz zaman birçok maddi zorluklar yanında rengimizden dolayı da sorunlar yaşıyoruz. Kimse bize iş vermiyor, insanlar bizi hep dışlıyor kızlar taksi çağırıp bir yere gitse, birçok taksi şoförü tarafından taciz ediliyor. Bazı arkadaşlarımız son çare olarak kendilerine verilen teklifi geri çevirmeyerek suça bulaşıyor ama polis onları suça teşvik edeni bulmuyor.

Bu tür olaylarda polis en derine inmeli, tutuklanan bir Afrikalı olunca ona polis şans vermiyor. Kendileri ifade hazırlayıp avukatı olmadan imzalatıyor. Biz bu ülkeye suç işlemek için gelmiyoruz, eğitim için buradayız. “ “Kendimizi güvende hissetmiyoruz” Havadis’e konuşan Mağusa Nijerya Öğrenci Birliği başkanı Chukwyemeka Nwachukey, “İş istediğimiz zaman bize köle muamelesi yapan birçok yer var. Para kazanmak için gerçekten bize çok zor ağır işler veriyorlar. Genel olarak halk bize suçlu gözü ile bakıyor ve ayrımcılık var. KKTC için 10 yıl önce Nijerya’da çok güzel şeyler söylenirken, son zamanlarda özellikle biz siyahi öğrenciler için artık güvenli değil. Korkuyoruz, ben bugün bu röportajı verirken, yarın biri gelip bana hesap soracak mı korkusunu yaşıyorum.

Polis bizi de ciddiye alsın, en küçük bir şikâyet olsa da bu değerlendirilsin” dedi. Nijerya halkı tepkili Vahşice öldürülen Keneddy T. Dede’nin ölümünün ardından Nijerya halkının büyük bir tepki gösterdiğini ifade eden Mağusa Nijerya Öğrenci Birliği başkanı Chukwyemeka Nwachukey, Nijerya Elçiliği’nin konu ile ilgili araştırma başlattığını ve mahkemenin takip edilmesini istediklerini kaydetti. “Keneddy için adalet istiyoruz, arkadaşımızın ölümünden sorumlu tutulan zanlıların cinayetin ardından sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar onların pişman olmadıklarını gösteriyor” şeklinde konuşan Nwachukey, mahkemeyi yakından takip edeceklerini söyledi.

“İki gündür yemek yemiyorum” 2013 yılında eğitim hayatına beraber başlayan Dede’nin en yakın arkadaşı Jite Ugujor, arkadaşı Keneddy’i anlattı. 5 yıldır çok yakın arkadaş olduklarını ifade eden Ugujor, yaşananlara bir anlam veremediğini en yakın arkadaşının bu ölümü hak etmediğini söyledi. “Keneddy benim en iyi arkadaşımdı, Nijerya’da çok iyi bir sporcuydu burada birlikte birçok başarıya imza attık, çok iyi dostumdu. Birlikte birçok deneyim yaşadık. Daha önce bir kaçırma olayı yaşadı bunu bana anlatmıştı, ama kimler olduğunu söylemedi, sadece polise bilgi verdiğini anlattı. Pazartesi okulun sahasında birlikte spor yaptık, görüştük, Türk bir kız arkadaşı vardı, çok mutluydular beş yıldır birlikteydiler. Ben olayı duyduğum an şok oldum o bu vahşi ölümü hak edecek biri değildi, iki gündür yemek yemiyorum o benim en iyi arkadaşımdı. Cennete gideceğimden eminim” sözlerini ifade eden Ugujor gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: Havadis