BJK BAŞKANI TRANSFERLERİ AÇIKLADI

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 13:39

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sırbistan'ın Partizan ekibiyle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede transfere dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Milliyet'te yer alan habere göre başkan Orman, Liverpool'un kalecisi Loris Karius'la ilgilendiklerini doğruladı.

Liverpool yerel basınından LiverpoolEcho, Beşiktaş ve Liverpool'un Alman file bekçisinin satın alma opsiyonuyla beraber kiralık transferi konusunda iki kulübün anlaştığını duyurmuştu. Dün akşam saatlerinde yapılan haberde Karius'un Kurban Bayramı nedeniyle geciktiği ve 24 saat içerisinde Türkiye'de olacağı kaydedilmişti.

FABIAN GÜNDEMDE Mİ?

"Marco Fabian gündemde mi? Beşiktaş'ın transferi bitirdiği iddia ediliyor?" şeklindeki soruyu yantılayan Orman, "İmza atmadan konuşmak doğru olmaz. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alırız. Uymazsa almayız" yanıtını verdi.

MARIO GOMEZ GÜNDEMDE Mİ?

Orman, eski oyuncuları Mario Gomez'le ilgili olarak da konuştu. Mario Gomez iddialarının sorulduğu Orman, "Gündemimizde değil. Hiçbir zaman konuşmadık" açıklamasını yaptı.