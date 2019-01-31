Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:11

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmesi sonrası basın açıklaması yaptı.

Sel felaketi ile ilgili henüz raporun hazırlanmadığını, bu tür konularda polisin daha etkili çalışması gerektiğini aktaran Mustafa Akıncı, “bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için tedbirler almamız lazım. Teknik raporlar son derece önemlidir, polisin daha geniş hazırlayacağı raporu da bekliyorum” dedi.

YOLSUZLUK VE MARONİT AÇILIMI…

Ernürman ile yolsuzluk konusunda da polisin daha etkili çalışma yapması gerekliliği üzerinde durduklarını dile getiren Akıncı, “Maronit açılımı konusunda hükümetin çalışmalarının son durumunu öğrenmek istedim. Başbakan Maronit köylerinde incelemeler yapıldığını söyledi” ifadelerini kullandı.

“BM 55 YILDIR BURADAKİ VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Lute Pazar günü burada olacak. BM çözüm arayışı içerisindedir. Cumhurbaşkanlığı olarak BM Barış Gücü’nün varlığını toptan kalkmasını düşünmedik. Ama 1964 Mart’ında 3 aylığına buraya gelmiş olan BM 55 yıldır buradaki varlığını sürdürüyor.”

“BM BARIŞ GÜCÜ’NÜN GÖREV TANIMLAMASI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ”

“Bizim esas konumuz Rum tarafına rahatlık yaratmamasıdır. Ancak bu görev tanımlaması yeniden değerlendirilmelidir. Sadece bir tarafın rızası alınarak işler yürütülüyor, bu olmaz.Eğer zemin oluşturabilirsek ve niyetleri oyalamak değilse, sonuç odaklı yaklaşımla, kurucu devletlerin yetkilerinin daha güçleneceği bir model üzerinde konuşuruz. Sonuç odaklı ve takvimli bir süreçten bahsediyorum.”

(KIBRIS POSTASI)