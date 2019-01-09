"BM, BARIŞ GÜCÜNDE KARAR AŞAMASINDA"

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 09:26

Özersay, New York temaslarının ikinci gününde BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Dominik Cumhuriyeti BM Büyükelçisi Jose Singer ile biraraya geldi. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kıbrıs’taki BM Barış Gücü ve Kıbrıs sorunun geleceğine dair görüşlerimizi kendileriyle paylaştık. Bugün Güvenlik Konseyi’nin üyesi devletlerin temsilcileriyle temaslarımıza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Özersay, daha sonra New York temaslarını BRT ana haberde değerlendirdi. Özersay, "Rum Tarafı Barış Gücünde değişik yapılmasını statükonun sarsılması olarak görüyor, bu nedenle karşı çıkıyor. Mücadelemiz buna karşıdır” dedi.



Rum Tarafının Ada’daki Türk Askeri ile BM Barış Gücünü ilişkilendirmeye çalıştığına işaret eden Özersay, oysa BM’nin 1964’te bir başka maksatla gönderildiğini, ancak artık şartların değiştiğini vurguladı.

Özersay, “2017 ertesi Kıbrıs’ta bir müzakere süreci olmadığı aşikar. Rum tarafı müzakere varmış gibi göstererek BM Barış Gücü’nde değişiklik yapılmasını önlemeye çalışıyor. Bu tutarsız bir yaklaşımdır. BM Barış Gücünün aynen devamından yana olan anlayışa, yani statükonun devamına karşıyız ve bu yönde diplomatik girişimler yapıyoruz” diye konuştu.