Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 19:03

BMT Kalkınma Programının ayrılmaz bir parçası olarak "Gazetecilik ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri" üzerine bir eğitim gerçekleştirildi.

Medya temsilcilerinin yer aldığı etkinlikte BM mukim koordinatörü ve UNDP-in temsilcisi Gulam İsakzai, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sevinç Hesenova, BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün Azerbaycan Temsilcisi Melek Çakmak, Basın Konseyi Başkan Yardımcısı, Gazetecilerin Sendikalar Birliği'nin Başkanı Müşvig Ələsgərli ve Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Koordinasyon Konseyi Sekreteryası Başkanı Hüseyin Hüseynov bir konuşma yaptı.

Programda Bakü Devlet Üniversitesi Basın ve iletişim müdürü, doçent Pervane İbrahimova, Gazetecilik Fakültesi Uluslararası gazetecilik bölümünde öğretim üyesi, doçent Vefa İsgenderova ve "Bakü Üniversitesi" gazetesinin Genel Yayın Anzulə Əmirova temsil etti ve sertifikata layık görülmüştür.

Konuşmacılar Dayanıklı Kalkınma Amaçlarının öneminden dahil dünyada yoksulluğun tüm biçimlerine son vermek, gıda güvenliğine ulaşmak, dayanıklı köy teserrüfatını teşvik etmek, her yaştan herkes için sağlıklı yaşamı sağlamak, cinsiyet eşitliğine ulaşmak gibi meselelerden ve medya temsilcilerinin Dayanıklı Kalkınma Amaçlarının uygulanmasında kaydedilen rollerinden bahsedildi.

Daha sonra, grup tanıtımı ve soru-cevap oturumu UNDP'nin İletişim ve Medya İlişkileri Uzmanı Nicholas Douillet önderliğinde gerçekleştirildi. Not edelim ki, eğitim programı, BM Kalkınma Programı'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dayanıklı Kalkınma Ulusal Koordinasyon Konseyi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği "Dayanıklı Kalkınma Amaçlarının lokallaşdırılmasına destek ve ulusal kalkınma planlarının DİM-lere uyum" projesinin bir parçasıdır. Eğitim programı, BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından finanse edildi ve Azerbaycan Basın Konseyi'nin desteğiyle gerçekleştirildi.

HABER SAMİR ASLAN/AZERBAYCAN