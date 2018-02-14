BOĞAZTEPE ARZULADIĞI ALANA KAVUŞUYOR

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 15:37

İSKELE, CAZİBE MERKEZİ OLMA YOLUNDA…

Ne seçim yasakları, ne henüz geçmeyen bütçe, İskele Belediyesi’nin çalışmalarını ve devam eden projelerini etkilemedi.

Hemen hemen bütün köylerde çalışmalarını sürdüren İskele Belediyesi, birçok noktada, biten ve devam eden projelerini de tamamlayarak 2018 yılı içerisinde, açılışlar yaparak halkın kullanımına açmayı planlıyor.

Göreve geldiği ilk günden bu yana meclis üyeleri ve personeli ile birlikte İskele’yi cazibe merkezi haline getirecek projelere imza atan, birçok daireyi hak ettiği konuma kavuşturarak daha modern yapılara taşıyan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bunun yanında, önem arz eden birçok noktadaki araziyi de İskele halkına kazandırmayı başardı.

YENİ PROJELER HAYAT BULUYOR

İskele Belediyesi’nin devam eden projelerinin yanı sıra yeni projeleri de hayat buluyor. 2018 Mali Yılı Bütçesi henüz geçmemesine rağmen öz kaynaklarıyla yapımına başlanan projeler arasında Ötüken’de Özel Eğitim Merkezi, Boğaztepe’de Köy Lokali Rekreasyon Alanı Düzenleme Projesi, Boğaz’da Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölgede Boğaz Rekreasyon Alanı Projesi, Bahçeler’de muhtarlık binası ve çocuk oyun parkı, Kalecik’te kadınların kullanımı için köy kadın lokalinin yanı sıra Yarköy’de TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin de katkılarıyla Rekreasyon Alanı ve Çok Amaçlı Salon ve yapımı çalışmalarımız devam ediyor

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ İÇİN HEDEF

2018 2018 yılı Ocak ayında başlayan ve tüm hızıyla devam eden projelerimizin başında, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarından karşılanan özel eğitim merkezimizin yapımı bulunuyor. Ötüken’de bulunan eski okul binasında başlayan çalışmalar tamamlandığında 3-17 yaş aralığındaki çocuklar özel eğitim alabilecek. Mevcut 280 M²’ye 95 m² ek yapılarak toplamda 375 m²’ye çıkarılacak binanın içerisinde 9 adet derslik,5 adet tuvalet, 1 adet özel gereksinimli tuvalet, 1 çocuk alt değiştirme odası-duş, öğretmenler odası, sekreterlik-arşivleme odası ve veli bekleme odası olacak.

BOĞAZTEPE ARZULADIĞI ALANA KAVUŞUYOR

Boğaztepe Köy Lokali Rekreasyon Alanı Düzenleme Projesi için de düğmeye basan İskele Belediyesi, köyde bulunan köy kahvesini, ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayacak projeye dönüştürecek. duvarının yapımı ile başlayan proje tamamlandığında, çocuk oyun parkı, çardak, ağaçlandırma ve lokal binası olacak.

BOĞAZ’IN ÇEHRESİ DEĞİŞİYOR 2018 yılı başında yapımına başlanan bir diğer proje ise İskele Boğaz’da bulunan Kıyı Restoran ile Neşe Plajı arasında kalan bölge. Yerli yabancı tüm halkın daha nezih vakit geçirmeleri için güzelleştirme çalışmalarına başlayan İskele Belediyesi, Boğaz Rekreasyon Alanı Projesi kapsamında bölgede; çocuk oyun alanı, güneşlenme alanı, piknik alanı, balıkçı iskeleleri, park yeri, oturma dinlenme alanları, ağaçlandırma olacak şekilde projelendirerek yapımına başladı.

CEVİZLİ MAHALLESİ’NE OYUN PARKI KURULUYOR Cevizli (Bahçeler – Civisil) Mahallesi’ndeki muhtarlık binasında başlatılan yenileme çalışması da tamamlandı. Ekipler, bir yanda binanın etrafına parke döşemeye devam ediyor diğer yanda ise bölge halkının talebi üzerine çocukların vakit geçirmelerine olanak sağlamak için oyun parkı da kuruluyor.

KALECİK KADIN LOKALİ YAPIMI SÜRÜYOR İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapımı devam eden bir diğer projesi ise Kalecik’te hayat buldu. Kalecikli kadınların özlemini duyduğu Köy Kadın Lokali için çalışmalara başlayan İskele Belediyesi, Kalecik’te bulunan tarihi yapıyı restore ederek, binayı kısa sürede bitirip kadınların kullanımına açmayı planlıyor.

YARKÖY’E ÇOK AMAÇLI SALON ve SPOR KULÜBÜ BİNASI İskele Belediyesi kendi öz kaynaklarının yanı sıra TC Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’yle de bir çok projeye imza attı. Yapımı tamamlanan ve bu yıl içinde açılışı yapılacak projelerin yanı sıra 2017’de startı verilen Yarköy – Köy Meydanı eğlen-dinlen Rekreasyon Alanı ve Çok Amaçlı Salon yapımı ile Yarköy Spor Kulübü Binası’nın yapım çalışmaları da devam ediyor.

Köy Geliştirme ve Kalkındırma Programı’ çerçevesinde yapımı devam eden çok amaçlı salonun da bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 2017’DE BAŞLANAN VE YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER Sahil Düzenleme ve Rekreasyon Projesi 3. Etap Altyapı İşleri İskele Belediyesi Halk Plajı festival alanı ve otopark projesi Mücahitler Plajı ile İskele Belediyesi Halk Plajı’nı birbirine bağlayacak. 2. Etap yürüyüş ve bisiklet yolu projesi İskele Batı Girişi (Anfora) kaldırım ve altyapı çalışmaları 2018’DE YAPIMINA BAŞLANACAK DİĞER PROJELER Kültür Evi Kültür Evi ve AKM Otoparkı Kuzucuk Halı Salı Çevre Düzenlemesi Ergazi Muhtarlık Binası ve Rekreasyon Alanı Projesi 2.Etap Asfalt İhalesi Barınak düzenlemesi