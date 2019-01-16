BOKO HARAM SALDIRISI: 10 ÖLÜ

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:55

Ulusal basındaki haberlere göre, örgüt, Borno eyaletine bağlı Rann bölgesindeki askeri noktaya saldırarak çok sayıdaki evi ateşe verdi.

Örgütün düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ağır yaralandı. Saldırının ardından örgütle ordu mensupları arasında çatışma çıktı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar yaptı. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu