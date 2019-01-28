“BÖLGE SORUNLARINA DUYARLILIK GÖSTERİYORUZ"

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:43

İlk olarak İskele’deki Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret eden Çeler, Karpaz bölgesindeki sosyal hizmet uygulamaları ilgili okul öğretmenleri ile görüş alışverişinde bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt ile Sosyal Hizmetler Dairesi İskele Bölge Sorumlusu Billur Özsoylu da Bakan Çeler’e ziyaretinde eşlik etti.

Karpaz bölgesinde çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir aile ve okul ortamında yaşayabilmeleri konusunda sosyal hizmet uzmanları ile okul öğretmenlerinin işbirliği içinde çalışmasının önemine vurgu yapan Çeler, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ilerleyen günlerde bölgede, bir dizi eğitim seminerlerine başlanacağını söyledi.

Çeler daha sonra Erenköy Lisesi’ni ziyaret ederek Karpaz bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi. Sosyal Hizmetler Dairesi Yeni Erenköy Büro Sorumlusu Tevhik Gören ve Mehmetçik Büro Sorumlusu Havva Falyalı da toplantıda hazır bulundu.