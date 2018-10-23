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BOMBA TRANSFER İDDİASI!

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Cesc Fabregas, takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusuyla ilgilendiği iddia edildi

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 13:56
BOMBA TRANSFER İDDİASI!

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İspanyol yıldızın peşinde.

Sözcü'nün haberine göre; Sarı-kırmızılıların hedefindeki isim Chelsea'de teknik direktör Sarri'nin gelişiyle kulübeden çıkamayan Cesc Fabregas.

Galatasaray, bu sezon Premier Lig'de süre alamayan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki yıldız oyuncuya devre arasında olmasa bile sezon sonunda bedava imza attırmanın peşinde.

Haberde, Feghouli ile yolların ayrılmasının ardından Cezayirli yıldızın aldığı maaş Fabregas'a verilecek.

 

 

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