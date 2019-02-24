"BORÇLARIN SORUMLUSU DEMİRÖREN"

Giriş Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:10

Beşiktaş’ta mayıs ayında yapılacak olan seçimli olağan genel kurulda başkan aday adayı olan Hürser Tekinoktay kurulda söz alarak bir konuşma yaptı.

İHA'nın haberine göre kulübün mevcut borçlarının tek sorumlusun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören olduğunu söyleyen Tekinoktay, “Bizim bütün borcumuzun sorumlusu Yıldırım Demirören Bey. Gelsin hesabını versin. Del Bosque’nin, Fulya davasının, Fernandes’in hesabını versin. Gelsin eski hesaplar dökülsün. Ben bunlar konuşulmadığı için aday oldum” dedi.



Hakkında yapılan ‘Fikret Orman’ın devamı’ eleştirilerine yanıt veren Tekinoktay, “Biz kimsenin devamı değiliz. Biz kendimizin devamıyız. Bu hem bana hem Fikret Orman’a bir hakarettir” ifadesini kullandı.