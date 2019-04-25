Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 07:40

Başsavcı Muavini Yardımcısı Ahmet Varol, Lord’un akıl sağlığı ile ilgili şahadet vermek üzere mahkemede bulunan Adli Tıp Profesörü Dr. Mehmet Çakıcı’yı yanlış teşhis koymakla itham etti. Çakıcı ise tüm ithamları reddederek teşhislerinin arkasında olduğunu belirtti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün gerçekleşen davada Yargıç Fadıl Aksun huzurunda bulunan Ahmet Varol, Mehmet Çakıcı’ya aleyhine bölüm başkanlığı yaptığı üniversitede yetkilerini aştığına dair YÖK tarafından soruşturma başlatılıp, başlatılmadığını sordu. Çakıcı ise haberi olmadığını söyledi.

Öte yandan Çakıcı, muayene ettiği 60 bin hastanın bine yakınının psikoz olduğunu, Kıbrıs’ta ise en az 4 bin ile 8 bin arasında psikoz hastası olduğunu, Bilge Lord’u psikiyatrik muayeneden geçiren 6 doktorun hata yaptığını ileri sürdü.

“BU CİNAYET ENGELLENEBİLİRDİ, KONULAN TEŞHİSLER YANLIŞ”

Bilge Lord’u psikiyatrik muayeneden geçiren 6 doktorun hata yaptığını ileri süren Çakıcı, hezeyanda bozukluğun önceden tespit edilebilmiş olmasıyla olayın önlenebileceğini savundu.

Ahmet Varol ise sanık Bilge Lord’u Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki doktorların tümünün nevroz tanısı koyduğunu, doktorların tümünün hata yapma olanağı olmadığını savunarak Çakıcı’nın psikoz ve hezeyan teşhisinin yanlış olduğu iddiasını koydu.

VAROL: “EŞİNDEN DESTEK GÖRMEDİĞİ VE YAŞAM MÜCADELESİ VEREMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ”

Çakıcı, çocuk öldüren annelerin yüzde 75’inde akıl hastalığı olduğunu, hiçbir anne ve babanın çocuğunu öldürme düşüncesi taşımadığını, olayın olgularına bakıldığında anormal bir durum olduğunun açık olduğunu belirtti.

Savcı Varol ise sanığın diğer 6 doktorun da belirttiği gibi hezeyandan olmadığını, gerçek nedenin eşi tarafından destek görmediği, çocuğun psikolojik sorunları oluşu, okuldan atılma durumu olduğu ve yaşam mücadelesi veremediği için öldürdüğünü savundu.

ÇAKICI: “TEŞHİSİMİN ARKASINDAYIM”

Varol, sanığın ailesinin, “tekrar yaralanmak istemiyoruz” diyerek görüşmeyi reddettiğini ileri süren Çakıcı’ya ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerini ve kadınlar koğuşundaki kamera kayıtlarını alıp, inceleme talebi olup olmadığını sordu.

Çakıcı, talebi olmadığını ve teşhisinin arkasında olduğunu söylerken, Varol ise sanık Bilge Lord’un ailesinin, Çakıcı’nın sorgu altındaki baskısından ötürü görüşmek istemediğini savundu.

VAROL: “MENFAATİN DOĞRULTUSUNDA SANIĞA YANLIŞ TEŞHİS KOYUYORSUN”

Başsavcı Muavini Yardımcısı Ahmet Varol, son sorusunda Mehmet Çakıcı’nın taraflı bir tanık olduğunu savunup, bilinçli bir şekilde menfaati doğrultusunda sanığa yanlış teşhis koyup, sanıklara “İpten adam alırım” mesajı verdiğini ileri sürdü. Mehmet Çakıcı, iddiaları kabul etmedi.

Gerçekleşen mahkemede Avukat Bensen, başka tanığı olmadığını beyan ederken, Ahmet Varol ise tanıklarını hazır edebilmek için süre talep etti.

Başkan Fadıl Aksun huzurunda gerçekleşen dava 2 Mayıs Perşembe gününe erteledi.

(STAR KIBRIS)