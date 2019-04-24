“BU, DEDİKODU OLMAKTAN ÇIKAR”

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:58

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy katıldığı televizyon programında hükümetin icraatlarını ve ülke ekonomisini değerlendirdi. Taçoy, hükümetin yaptığı hiçbir işin devamının olmadığını kaydederek, icraatların arkasının gelmediğini söyledi.

“2 İLERİ BİR GERİ”

Hükümetin yapısının değerlendirildiği programda Taçoy, “Hükümet Mehter takımı gibi, 2 ileri 1 geri” ifadelerini kullanarak, hükümetin başarısının yüzde 20 olduğunu, bunu da yapılan anketlerin söylediğini belirtti. Taçoy, hükümetin müşavirlik yasasını meclisten geçirdiğini ancak, o zamandan bugüne görevden alınmaların olmasına rağmen, görevden alınanlara yeni görevler verilmediğini, müşavirliğin devam ettiğini ifade etti.

“YAPTIKLARI HİÇ BİR ŞEYİN DEVAMI YOK”

Hasan Taçoy, “Hükümetin yaptığı hiçbir şeyin devamı yok, arkası gelmiyor.” Diyerek Yeşilırmak’ta yaşanan doğal afeti örnek gösterdi. Doğal afetin ödenmediğini belirten Taçoy, hükümetin bütçedeki mali sıkışıklığı, ülkedeki ekonomik sıkışıklığa çevirdiğine dikkat çekti.

“TURİZMCİLER TURİST DUASINA ÇIKACAKLAR”

Ülke turizmini de değerlendiren Taçoy, Otelciler birliği ile yaptığı toplantıyı referans göstererek, turizmde yüzde 30 düşüş olduğunu dile getirdi. Taçoy, 2020 planının yapılmadığını ifade ederek, turizmcilerin sıkıntısının devam ettiğini söyledi. Uçak bilet fiyatlarına dikkat çeken Taçoy, 2000 TL’ye gidiş- geliş bileti olursa ülkeye kim gelecek diye sordu. Taçoy, ismimizin yurt dışında konuşulmadığına vurgu yaparak, “bilet pahalı, personel giderleri yüksek, elektrik yüksek, Turizmcinin harcadığı ancak alamadığı teşvikler var, turizmci kendi reklamını yapıyor ve bilet satmaya çalışıyor, ülkeyi de tanıtıyor, böyle giderse Turizmciler turist duasına çıkacaklar” dedi.

“PROTOKOL 1 YIL OLSUN İSTİYORLAR”

Hasan Taçoy Mali protokol ile ilgili yaptığı açıklamada da protokolün imzalanmamasının sebebinin, hükümetin 1 yıllık protokol yapmak istemesi olduğunu söyledi. “Mali protokol Devletin çarkının dönmesini sağlayacaktı” diyen Taçoy, “2018 nisanda ekonomik sıkışıklık vardı, bütçe geçtikten sonra uygulama planı imzalandı. 3 yıllık çıkar bu protokoller. Şu an gündemde yok. hükümet 1 yıllık yapmak istiyor, bu mali protokol olmaz” dedi.

“2019-2020 ÖĞRENCİ SAYISI DUMURA UĞRAYACAK”

Öğrenci sayısının düşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Taçoy, bunun ekonomik döngü ve fiyatlara bağlı olduğunu belirtti. “Burada vereceğiniz imkanlar daralınca dahasını getiremezsiniz.” İfadelerine yer veren Taçoy, rakiplerin arttığını söyledi “2019-2020 öğrenci sayısı dumura uğrayacaktır” ifadelerine yer verdi.

“BU, DEDİKODU OLMAKTAN ÇIKAR”

Koalisyon hükümeti ile ilgili soru üzerine Taçoy, “Siyasetçi köye gittiğinde vatandaş “hükmet ne zaman düşüyor?” diye soruyor, eğer vatandaşa “erken” dersen bu dedikodu olmaktan çıkar, çevrenin konuştuğu mevzu olur.” Diyen Taçoy, “Bugün bir hükümet var. Ordadır. Ben kiminle hükümet kuracağım? Çıkan bu söylemler halka gidip konuşan vekillerin ürünüdür. Hükümetin bozulmaması için yapılan adımlardır. Koalisyon görüşmesi diye bir şey yok. Hükümet orada dururken görüşmeyi asla kabul etmeyiz. Böyle görüşme olacaksa yetkili kurullardan yetki almalıyız. Arada simsar varsa beni bağlamaz. Benimle alakası yoktur.” Şeklinde konuştu.