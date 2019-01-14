“BU HUKUKUN ÇİĞNENMESİDİR”

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:49

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, önemli olanın olaylar ve yanlışlıklar yaşanmadan Sayıştay’ın uyarı yapması olduğunu belirtti.

Tatar, Sayıştay’ın Dome Otel’e ilişkin iki raporunun var olduğunu, İhale Yasası ve Vakıflar İdaresi Tüzüğü’ne atıfta bulunarak ihaleye çıkılması görüşünün verildiğini kaydetti.

Sayıştay’ın raporuna rağmen hükümetin konuda ısrarcı olduğunu dile getiren Tatar, “Bariz bir şekilde hukukun çiğnendiği ortamda bu partisel eyleme diğerleri de onay veriyor. Bu KKTC’ye yakışmıyor. Bu hukukun çiğnenmesidir” dedi.