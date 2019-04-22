Giriş Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 12:27

Bir önceki hükümet döneminde Erhürman’ın Meclis”te “Ana Muhalefet Partisi CTP’nin Genel Başkanı, Denktaş’ın ise UBP-DP koalisyonunda Maliye Bakanı olduğunu hatırlatan Gardiyanoğlu “Erhürman, yeter artık bu ülkenin sizden çektiği diyordu, bugün bakıyoruz omuz omuza, kol kola yürüyorlar” diyen Gardiyanoğlu, şunları kaydetti:

“Ham petrolün varil fiyatı 75 dolar olduğu bir dönemde akaryakıtın fiyatı da bellidir, bugün ham petrol 69 dolar seviyesinde. Dünün muhalefeti, bugünün başbakanı Erhürman “Zam yapacaksanız her şeye bir muhasebeci atayın” demiş, bir muhasebecinin UBP’nin Genel Başkan olduğunu vurgulamıştı. Genel Başkanımız sayın Ersin Tatar’ın hesap uzmanlığını kimse tartışmıyor, KKTC’de ilk üçün içerisindedir”

“BU HÜKÜMET PROTOKOL İMZALAYAMAZ”

“Bu hükümet protokol falan imzalayamaz. Protokolden korkulmaması gerekiyor; yapılan icraatlara köstek olmak yerine destek olmalıdırlar, KKTC için bir şeyler yapmalıdır bu dörtlü hükümet. İcraat yapmalıdırlar, günlerini boşa geçirmemelidirler. Protokol Eylül’den önce imzalanamaz. Şu da unutulmamalıdır ki protokolü bakanlar değil Türkiye ile CTP-PM yapacak. Su konusunda Şahali ile bürokratlar gidip anlaşma yapmışlardı ve bu insanlara buraya döndükleri zaman CTP Parti Meclisi tarafından hesap sorulmuştu”

“Olgun Amcaoğlu Denktaş’a bir soru soruyor “Protokol konusundaki belirsizliği kendilerine şahsen sorduğumuz zaman içinden çıkamadıkları durumda hemen meclisin yanı başındaki elçiliğe gönderildik, elçiliğe sorun cevabını aldık. Daha sonra Erdoğan’a sorun dediler. Bu konuyla ilgili bir de görsel hazırladık”

“Zammı neşe ile mutlulukla duyuran başka bir ülke daha yoktur. Kıb-Tek’te gizli bir oyun vardır. Biz iklimsel olarak en az elektrik tüketimini Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim ayında yapmaktayız. Bu nisan ayında faturalar geldiğinde insanlar konuşuyor, faturalar çok düşük geldi diye. Ben de hükümet kanadının sempatizanlarına sesleniyorum; elektrik düştü, faturalar az geliyor şeklindeki söylemlerinize karşılık yüksek gelen faturadaki kilovatınızı isteyeceğim, o ay kaç kilovat elektrik yaktınız, bu ay kaç kilovat elektrik yaktığınızı karşılaştırmanızı isteyeceğim. Bu aylarda elektrik kullanımı az olduğundandır faturaların düşük olma sebebi”

“2013’te rahmetli İrsen Küçük hükümeti döneminde, Ercan havalimanı özelleştirildiğinde, özel kamu ortaklığına verildiğinde bugünkü iktidar “biz iktidara geldiğimiz zaman bu anlaşmayı iptal edeceğiz, yıkacağız, yakacağız, dökeceğiz” demişlerdi. Dönemin Maliye Bakanı Tatar’a ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner’e haddinden fazla hakaretler. Bir de bakıyoruz şimdi yasal olmamasına rağmen Denktaş bu kadar parayı alıp, ben memur maaşlarımı ödedim diyor. Zamanında iptal edeceğini söylüyordu, şimdi bu projeden nemalanıp maaş ödüyor. Demek ki UBP’nin yapmış olduğunu anlaşmanın doğru, faydalı bir iş olduğu ortaya çıkmıştır. Kimse bu saatten sonra UBP’nin yaptıklarını tartışmasın”

“Dünün muhalefeti bugünün hükümeti hiçbir zaman düşünerek konuşmadı. Başbakan Kıb-Tek konusundaki düşüncelerini dile getirirken uzatarak bir daha anlatıyorum, şeklindeki söylemleri hoş değildir. Biz başbakanın üniversitedeki öğrencileri değiliz, şükür zeka seviyemiz de yerinde, her şeyi gayet iyi anlıyoruz. Her şeyin de farkındayız; siz bu halkı kazıkladınız, siz bu halka yalan söylediniz, siz bu halkı kandırıyorsunuz. Bu halkı Nisan ve Mayıs ayı faturaları yanıltmasın, Haziran da deprem var, Ağustos’a tsunami var”

“Kriz yaşanan bu dönemde hukukçudan çok, maliyeciye, ekonomiste ihtiyaç vardır. Ülkenin esnafı, zanaatkarı, halkı ihtiyaçlarını bilen bir başbakan istiyor. Vatandaş sürekli ülkenin UBP’ye ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. UBP, her zaman elini taşın altına koymaya hazırdır. Bu dönemde bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. UBP, KKTC’yi kuran siyasi partidir. KKTC’nin sigortası UBP ve anavatan Türkiye’dir. Kimse bu ülkeyi bölemez, bu ülkede ayrıştırma yapamaz. Bizler aynı dilin, aynı ırkın insanlarıyız”