“BU HÜKÜMET YILLARCA YAPILMAYANLARI YAPTI”

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 08:44

Cumhuriyetçi Türk Partisi ilçe kongreleri önceki akşam yapılan Girne İlçesi 33. Olağan Kongresi’nin ardından tamamlandı. Başkanlığa yeniden Mehmet Kale Kişi getirildi.

Yönetim ve disiplin kurullarının da belirlendiği kongreye Başbakan ve Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilçelerin yöneticileri katıldı.

Kongre demokrasi şehitleri anısına saygı duruşu ile başladı, divanın oluşturulmasının ardından konuşmalara geçildi. Divan Başkanı Salih İzbul yaptığı kısa konuşmada CTP kadrolarının yenilenerek köklerinden aldığı güçle ileriye baktığını, kendi kendini yöneten bir düzen yaratmak için Kıbrıs Türk halkının CTP’ye ihtiyacı olduğunu, bu yüzden kenetlenmek zorunda olduklarını ve Kıbrıs’ta federal çözüm gerçekleşene kadar aynı barış duygularıyla mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı. Kongre İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ve ardından Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın hitaplarıyla devam etti.

“YÖNETME SORUMLULUĞU ÜSTLENDİK, SORUMLULUĞUMUZUN GEREĞİNİ YERİNE GETİRİYORUZ”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptığı konuşmada CTP’nin yaklaşık elli yıllık mücadelesini özetleyerek hükümet icraatları hakkında bilgi verdi.

Erhürman, ülkede çözüm sağlanana kadar Kıbrıs Türk toplumu olarak önlerinde yapmaları gereken çok iş olduğunu vurguladığı konuşmasında, CTP’nin yönetme sorumluluğuyla davrandığını ve dedikodulara kulak asmadan yoluna devam ettiğini vurguladı. Erhürman, barış, demokrasi, insan hakları ve adalet için ödenen bedelleri hatırlatarak Kıbrıs Türk halkı içerisinde CTP’nin yönetme sorumluluğu üstlenmiş bir parti olduğunu, bu saatten sonra bunu asla üstünden atamayacağını ve buna göre davranmak zorunda olduğunu ifade etti.

“Halkımız CTP’ye defalarca yönetme sorumluluğu yüklemiştir. Bugün içinde bulunduğumuz dönem kenetlenmek zorunda olduğumuz bir dönemdir. Ülkenin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olduğu bu dönemde çok daha fazla çalışmak ve halkımızı bu sıkıntılı dönemden en az zararla çıkarmak zorundayız” diyen Erhürman, ilk günkü sorumlulukla çalışmalarını sürdürdüklerini ve aynı hizmet inancıyla görevlerinin başında olduklarını ifade etti.

“BU HÜKÜMET YILLARCA YAPILMAYANLARI YAPTI”

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, türlü senaryoların dillendirildiği bu günlerde CTP’lilerin uyanık olmak zorunda olduğunu, CTP’nin başbakanlık koltuğunda kurulmadığını, hükümette olsun orada kalsın diye ilkelerinden ödün vermediğini ama ne zaman CTP iktidar olmadıysa bu memleketin başına neler geldiğini gördüklerini belirtti. Erhürman şöyle konuştu:

“CTP kurulduğu günden beri derdi koltuk değil hizmet olanların partisidir. Bu yüzden birbirimizi sokakta bulmadık diyoruz. Omuz omuza yürüyoruz. Çizilen yolumuzu el ele yürüyoruz. Kongreler tamamlandı ve yarından itibaren sokakta olmak zorundayız. Bu dönemde yıllarca yapılamayan işlerin yapıldığını, geçirilmeyen yasaların geçirildiğini halkımıza gidip anlatmak zorundayız. Bu hükümet dönemindedir ki adalet tüm istihdamlarda uygulanmıştır. Ve daha yapılan onca şey… Bizler görevde olduğumuz müddetçe gecemizi gündüzümüze katarak halkımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. CTP halkımızı daha ileriye taşımak için bir olanaktır ve bizim geçmişimize ve halkımıza karşı büyük bir sorumluluğumuz vardır. Yorgun, yılgın, bıkkın değiliz, kararlıyız ve yürüyeceğiz.”