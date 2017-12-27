Bu kadarda yalan olmaz

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 19:04

Kardeşinin köprüde ne işi vardı?

15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü üzerinde şehit edilen vatandaşlar değil darbecilerle birlikte hareket eden Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin masummuş...

'Kardeşinin köprüde ne işi vardı?'



Bu soruyla başladık ki sayfalar dolusu yazacağımız cümleleri tek soruda özetleyelim...



Konu son KHK'lar ve sivile yargı muafiyeti maddesi.



Maddeye tepki gösterenlerden biri de FETÖ'nün alçak darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsüüzerinde öldürülen Hava Harp Okulu öğrencisi Murat Tekin'in ablası.



Abla Tekin, sivile yargı muafiyeti ile yargı yolunun yüzlerine kapatıldığını söylüyor.



Bu çıkış ise akıllara tek soru getiriyor.



'Kardeşinin eli silahsız insanlara kurşun sıkan 250 vatandaşımızı şehit eden vatan hainlerinin arasında ne işi vardı?'