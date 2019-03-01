"“BU ŞEKİLDE BİR EYLEM BİÇİMİ OLAMAZ"

Giriş Tarihi: 1 Mart 2019 Cuma 14:05

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut ŞahaliŞahali, “38 kuruşu litre bazında küçük bir fark olarak görebiliriz fakat 10 kilo yani 3,8 TL’lik ham madde farkı bizim aleyhimize işler ve o pazarda bizim rekabet gücümüzü önemli ölçüde zayıflatır. Dolayısıyla o zayıflığın bu alandaki süt maliyetini arttırarak daha da yukarılara çıkmasını engellemek gibi bir zorunluluğumuz var” sözlerini dile getirdi.

ÖLÇEK EKONOMİDE TEMEL PRENSİPTİR VE ÖLÇEKLE BİRLİKTE AVANTAJLAR ORTAYA ÇIKAR

“Hayvan üreticileri maliyetlerinin çok olduğunu söylüyor, yani bir litre süt 2 TL’ye üretilemez diyor doğrudur kimi işletmeler tarafından 2 TL’ye süt üretmek mümkün değildir. Ama bazı işletmeler açısından 2 TL ve hatta altına süt üretmek mümkündür” sözlerini kullanan Şahali, ölçeğin üretimde öneminin büyük olduğunu belirterek “Ölçek ekonomide temel prensiptir ve ölçekle birlikte avantajlar ortaya çıkar. Siz günlük olarak 100 litreye süt üreten bir işletmeye sahipseniz o işletme için yapılan giderleriniz ile günlük 10 ton süt üreten bir işletmenin giderleri arasında ciddi bir fark vardır. Bu durumda farklı bir fiyatlandırma gündeme gelebilir. Devletin doğrudan gelir desteği ödemeleri bu tür dezavantajları ortadan kaldırmak için sağlanan bir destektir” dedi.

“BİZ NE HAYVANCIYI NE DE SANAYİCİYİ YOK SAYARAK HAREKET EDEMEYİZ”

Erkut Şahali “Israrla dile getirilen şeyin ‘Devlet üreticiyi değil toptancıyı, satıcıyı, imalatçıyı destekliyor’ sözleri oluyor ama şöyle bir şey var sütü üreten hayvancıdır ham maddedir ve sanayiye sevk edilir. Sütü işleyende sanayidir. Hayvancının ürettiğini satın alarak işler ve pazarlar. Dolayısıyla biz ne hayvancıyı ne de sanayiciyi yok sayarak hareket edemeyiz. Bu bir bütündür. Üstelik bu bütünün iki ek parçası olarak görmek zorundayız” dedi.

“SÜT KURUMUNU SİZE DEVREDELİM DEDİK KABUL GÖRMEDİLER”

Şahali, “dün gerçekleşen eylemi örnek alarak konuşacak olursak ‘bizim sütümüzü fiyatını arttırarak pazarlayınız’ diyorlar. Biz de şunu diyoruz ürettiğiniz sütün sorumluluğunu üstlenecekseniz ve fiyatını belirleme özgürlüğüne sahip olacaksanız ki hakkınızdır, o zaman süt kurumunu size devredelim sütün pazarlamasını uygun fiyatla siz gerçekleştirin. Devlet sizleri fiyat desteği üzerinden değil işletmelerin kalitesini arttırmaya dönük ve geliştirilmesine dönük desteklesin dedik, kabul görmediler. Kabul görmezler tabi çünkü devlet bir damla sütü bile satın alma taahhüdü vermiştir. Şu anda hayvan üreticisinin bir damla sütünün bile elinde kalma riski yoktur. Diğer üreticiler gibi bir risk altında değildir” ifadelerini kullandı.

“EYLEMDE MANDIRALARA BİLE ADAM GÖNDERİYORLAR DENİLDİ”

Eylemcilerin sözlerine cevap veren Şahali, “Süt üretiminde bizim gerek sütün kalitesini, gerekse çiftliklerdeki Hayvan refahı ve sağlığına ilişkin denetleme yükümlülüğümüz vardır ve denetliyoruz da. Eylem sırasında ‘devlet peşimize düştü mandıralarda bile adam gezdiriyorlar’ denildi. İşin aslına bakacak olursak sistemin, tekrardan kurgulanmasına ihtiyacı vardır” dedi.

“DİYALOG ORTAMI BULAMIYORUZ”

“Bizim ihracat şansımın normal ülkelere göre daha azdır. Dolayısıyla biz ihracatta dezavantajlı durumdayız. Bunu ancak kalitemiz ve belli başlı sektörlerde erkencilik yani bizimle aynı kuşaktaki ülkelerden daha erken hasata geçerek satış yapmaya ihtiyacımız vardır. Erken hasat demekte daha iyi satış anlamına gelir. Bu da bizim satış ihtimallerini yükseltmeye konsantre olacak zamana ihtiyacımız var demektir. Üretimin yarını için hiç bir şey konuşamıyoruz. Her gün devletin ne kadar katkı sağlayacak tartışması oluyor ve biz üreticilerle bir diyalog ortamı bulamıyoruz. Bizim üreticiye küsme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Biz diyalog kapılarının sonuna kadar açık olduğunu hep ifade ettik” sözlerini kullandı.

“BU KONUDA BİLGİSİZ OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR GERÇEKTEN BUNA GÜLÜYORUM”

Polisin evrak denetimi yaptı ve üreticiler biz bunlardan muafız ve bu muaftan bilgileri vardı diyorlar. Örneğin seyrüsefer harcından muaf olduğunu iddia ediyor üreticiler üstelik beni bu konuda bilgisiz olmakla suçluyor gerçekten gülüyorum ben bunlara. Tarım kesimi tarımsal aletlerinin kayıt harçlarından yani para ödemekten muaftırlar evet doğrudur ama kayıt yaptırma zorunluluğu vardır. Bir traktörün seyrüsefer harcı yoktur, ücretsizdir ama seyrüseferi çıkarılmayacağı anlamına gelmez. Bu araçların trafiğe seyrüsefersiz çıkması en büyük suçtur. Devlet her yurttaşına el uzatmak durumundadır. Yurttaş ödevlerini yerine getirdiği sürece devlette yurttaşa karşı görevlerini yerine getirecektir. Bunu karşılıklı etkileşim olarak ele almak gerekir.

“BU ŞEKİLDE BİR EYLEM BİÇİMİ OLAMAZ, BUNDAN SONRAKİ TÜM EYLEMLER İÇİNDE AYNI TUTUMU GÖSTERECEĞİM”

Şahali, eyleme polisin müdahil olmasıyla ilgili şu sözleri kullandı: “Bir binanın kapısından içeriye Traktörle girme girişimi bir eylem biçimi olamaz. Ben kimsenin eylemini engelleme amacında değilim. Polisin bu eyleme müdahil olma biçimi ile hükümet makamlarının da hiçbir bağlantısı yoktur. Yapılan sadece trafik kontrolü ile alakalıydı. Benim polisle ilgili tek temasım, bakanlığımızın binası çevresinde güvenlik önlemi alan polis komutanıyla görüşmüş olmaktır. Binaya veya birine fiili saldırıyı ve devlet makamlarını, devletin manevi şahsiyetini yıpratacak herhangi bir söz ve eylemi peşinen tolere etmeyeceğimi söyledim. Yıkıcı fiilen saldırıya karşı her türlü davranıştan peşinen şikayetçiyim dedim. Bundan sonraki tüm eylemler içinde aynı tutumu göstereceğim.”

“FAİZ SUCUOĞLU KULAKTAN DOLMA BİLGİYLE GELMİŞ”

Faiz Sucuoğlu’nun iddialarına cevap veren Şahali, çok yüksek aflatoksinli süte rastlandığını ve buna rağmen 24 Aralıktan itibaren bu sütlerin imha edilmediğini iddia eden Sucuoğlu’nun, bunu söylemek için neden 2 ay beklediğini merak ettim. Bu belgelerin tamamı süt kurumunda mevcuttur. Faiz beyde kulaktan dolma bir bilgiyle veya kendisine aktarılan enformasyonla hareket etmiş. Bu konuda kamuoyunu aydınlatmayı da görev sayarım. Bu aflatoksinli sütlerin hepsi, imha edilmiştir” dedi.

(K.POSTASI)