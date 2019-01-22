“BU ZULMÜ KABUL ETMİYORUZ”

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 12:32

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Hak-Sen Genel Sekreteri Fırat Yılmaz, “Geçmiş yıl kayıplarını ve ekonomik krizin etkilerini dikkate almadan belirlenen çalışanı ailesi ile birlikte açlığa mahkûm eden 2740,5 TL tutarındaki yeni asgari ücret tüm ücretliler için zulümdür” dedi.

Açıklamasında hükümeti eleştiren Yılmaz, “Asgari Ücret Yasası’nın değiştirilerek, Komisyon’un daha katılımcı bir anlayışla oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede asgari ücret belirlenme süreci daha bilimsel ve nesnel verilerle yürütülecektir” şeklinde vaatlerin yerine getirilmediğini söyledi.

Açıklanan asgari ücret ile değil dört kişilik ailenin, tek kişinin bile geçimini sağlamasının mümkün olmadığını dile getiren Yılmaz, “Yapılan artışın; geçen yılların kayıplarını karşılamadığı gibi, 2019 yılının ilk çeyreğinde zamlar ve dolaylı vergiler karşısında eriyeceği açıktır” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Tüm işçi ve emekçileri, emek örgütlerini, asgari ücretin insanca yaşanır bir ücret olması ve insanca çalışma için mücadeleye çağırıyoruz” dedi.