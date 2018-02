Bugün en güzel bir gün

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 14:12

En güzel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Sevdiğiniz kişiye Sevgililer Günü mesajı göndermediyseniz hala geç kalmadınız. İşte en anlamlı ve kısa mesaj olarak göndermeye uygun sözler.

Sevgililer Günü mesajları gece saatlerinden bu yana en çok araştırılan konular arasında. Değerli okurlarımız için 'En Güzel Sevgililer GünüMesajları' haberi hazırladık. Böyle anlamlı bir günde sizde sevdiğinizin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlayabilirsiniz.



Sevgililer Günü, Miladi takvim'ne göre yılın 45. gününe denk gelmektedir. Sevgililer Günü'nün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır.



SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 14 ŞUBAT 2018



14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. İşte bu özel günde özel mesajlar sizlerle...



*Bir kuş olup tüm engelleri aşarak yanına gelsem , varsam yanına öpsem seni, doya doya koklasam ve bir daha bırakmamacısına sarılsam. İnan bana sevgilim en büyük hediye o olur bana sevgililer gününde. Sevgililer Günün Kutlu Olsun SEVGİLİM…





*Bir parça aklımda, bir parça içimdesin tüm yaşamın vazgeçilmezimsin MELEĞİM. Sevgililer Günün Kutlu Olsun.



*Yüzümde anlamsız bir gülücük, içimde sonsuz sevgi, güne keyifle başlayıp keyifle bitiriyorum. Bir şey var hayatımda anlayamıyorum, düşündüm de bir sen varsın seni arıyormuşum meğer ey Aşk! Sevgililer Günün kutlu olsun.



*Yüreklerimiz bir bedende bir canken bu sevdayı yaşamamak olur mu bir ömür ey sevgili! Yanımda can canımda can oldun cantanem. Sevgililer Gününümüz Kutulu olsun.



*Sensiz hayat anlamsız nefes bile alamıyorum, uyuyamıyor, düşünemiyor, bu düşünce beni bu hale getiriyorsa gerçekleşmesi beni bitirir be gülüm. Bırakma bu yalnız kalacak ellerimi bir ömür. Sevgililer Günün kutlu olsun.



*Seninde başında o çılgın rüzgar esiverirse seni sevdiğimi unutma bebeğim. Sevgililer Günün kutlu olsun.



*Seni kendime hep kendime sakladım bir tek kendime, kalbimin güzel ve en özel yerine, sevdiğin seni sever , sen de ver sevgini sevdiğine. Sevgililer Günün kutlu olsun Birtanem.



*Sensiz hayat bir işkence, dilimden düşmüyorsun ne gündüz ne gece, sargılarımda satırlarımdasın hece hece, seni çok seviyorum birtanem ömrümce. Sevgililer Günümüz kutlu olsun bir yaşam boyunca.



*Soru sorma ey sevgili! Cevabını bilmiyorum bildiğim tek şey sana olan bu aşkın azalmadığı gibi hep artıyor olması… Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.



*Bu güzel günde birbirimizden uzakta olsak bile yüreklerimiz aynı çarpar, aynı gökyüzüne bakar, aynı nefesi solar ve aynı duyguları hissederiz. Sevgililer Günün kutlu olsun Biriciğim.



*Sevgilim o kadar senle doluyum ki insanların bana bakarken seni görmelerinden ve bu aşka nazar dolu günler yaşatmalarından korkuyorum çünkü ben seni senden bile çok seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun.



*Aşkım, birtanem ben ateş sen ise mumsun benim tek korkum mumun zamanla eriyip yok olması ama doğru ya mum biterse ateş zaten söner. Sevgililer Gününü kutlar bir ömür mutluluklar dilerim.



*Hiçbir şey istemiyorum sadece seni istiyorum, gözlerimi kapattığım da rüyalarımda seni görüp her gözümü açtığımda karşımda seni görmek istiyorum çok değil sadece seni birtanem. Hayatıma renk kattığın için iyi ki varsın . Sevgililer Günün kutlu olsun.



KISA SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI



Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.



Birisi tarafından delice sevilmek size güç verir, birisini delice sevmek ise cesaret.



Aşk sadece birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır.



Tuttuğumuz yol güzel ise, nereye gittiğini sorgulamayalım.



Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana “Sevgilim!” Diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.



Evet kabul ediyorum seni sevmek gibi büyük bir işe kalkıştım.. Ama sende inkar etme sana en cok ben yakıştım.



Dudağını yanaştır dudagıma, soran olursa agzının payını verdim dersin!