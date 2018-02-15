BUGÜN MECLİSTEN NELER ÇIKTI !

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:02

MECLİSTE KOMİTELER VE ÜYELERİ DE BELİRLENDİ MECLİS TOPLANTISI SONA ERDİ KOMİTELER VE ÜYELERİ BELİRLENDİ BİR SONRAKİ TOPLANTI 26 ŞUBAT’TA YAPILACAK

Cumhuriyet Meclisi bugünkü toplantısında komiteleri ve üye sayılarını da belirledi. Meclis Genel Kurulu’nda yapılan güven oylamasının ardından onaya sunuşlara geçildi. İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un toplantı gün ve saatlerini belirleyen kararı oybirliğiyle onaylandı.

Karar uyarınca; Genel Kurul, her hafta pazartesi ve salı günleri saat 10.00’da başlayacak; pazartesi yasama, salı ise denetim etkinlikleri görüşülecek. Daha sonra Danışma Kurulu’nun sürekli komitelerin üye sayılarını belirleyen kararı oybirliğiyle kabul edilirken, karara göre Dilekçe ve Ombudsman Komitesi dışında diğer komitelerin 7 üyesi bulunacak. Genel Kurul’da Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitenin üye sayısını 7 olarak belirleyen kararı da oybirliğiyle onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanının, Siyasal Parti Gruplarına Komitelerde Düşen Üyeliklere İlişkin Kararı ile bu karar uyarınca siyasal parti gruplarının komite adaylarını gösteren liste oybirliğiyle kabul edildi.

Listeye göre komiteler ve üyeleri şöyle:

“Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi: UBP; Ersin Tatar, Hasan Taçoy, Olgun Amcaoğlu, CTP; Fikri Toros, Biray Hamzaoğulları, HP; Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç. Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi: UBP; İzlem Gürçağ, Nazım Çavuşoğlu, Yasemin Öztürk, CTP; Doğuş Derya, Asım Akansoy, HP; Erek Çağatay, Jale Refik Rogers. İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: UBP; Özdemir Berova, Aytaç Çaluda, Resmiye Canaltay, CTP; Sıla Usar İncirli, Fazilet Özdenefe, HP; Hasan Topal, Jale Refik Rogers. Sayıştay Komitesi: UBP; Faiz Sucuoğlu, Ünal Üstel, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP; Armağan Candan, Salahi Şahiner, HP Gülşah Sanver Manavoğlu, Hasan Büyükoğlu. AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Komite: UBP; Hamza Ersan Saner, Hasan Taçoy, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP; Armağan Candan, Fikri Toros; HP: Hasan Büyükoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu. Dilekçe ve Ombudsman Komitesi : UBP; Ali Pilli, Aytaç Çaluda, Sunat Atun, CTP; Fazilet Özdenefe, Sıla Usar İncirli, HP; Erek Çağatay, Hasan Büyükoğlu. Dış İlişkiler ve Yurt Dışı Etkinlikler Temas Grubu: Meclis Başkanı veya Başkan Yardımcısı, UBP; Ersan Saner, CTP; Fazilet Özdenefe, HP; Erek Çağatay Çevre Komitesi: UBP; Faiz Sucuoğlu, CTP; Salahi Şahiner, HP; Jale Refik Rogers Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi: UBP; Resmiye Canaltay, CTP; Sıla Usar İncirli, HP; Hasan Büyükoğlu Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi: UBP; Yasemin Öztürk, CTP; Doğuş Derya, HP; Gülşah Sanver Manavoğlu” Komiteler ve üyelerinin belirlenmesi ardından Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un 19 Şubat ve 20 Şubat birleşimlerinin ertelenmesine yönelik kararı oybirliğiyle kabul edildi. BELEDİYELER DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI’NA KOMİTEDE İVEDİLİK Başbakanlığın, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi gündeminde bulunan Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi de oybirliğiyle kabul edildi. Daha sonra okutulup bilgiye sunulacaklar bölümünde; DP Başkanlığı’nın Meclis Sözcüsünün Koral Çağman olduğuna ilişkin tezkere ile TDP Başkanlığı’nın Meclis Sözcüsünün Hüseyin Angolemli olarak belirlendiğine ilişkin tezkere bilgiye sunuldu. BÜTÇE KOMİTESİ BAŞKANI TOROS, BAŞKAN VEKİLİ TATAR Bu bölümde, Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığına Fikri Toros ve Başkan Vekilliğine Ersin Tatar’ın seçildiği de bilgiye getirildi. Bilgiye sunuşların ardından toplantı sona erdi. Cumhuriyet Meclisi bir sonraki toplantısını 26 Şubat Pazartesi saat 10.00’da yapacak.