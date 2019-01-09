BULUT AKACAN LEFKOŞA'YA NAKLEDİLDİ

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 10:05

Hakkında 3 gün tutukluluk emri verilen zanlılardan Bulut Akacan dün mahkeme sonrasında saat 13.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayeti üzerine Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürüldü. Edinilen bilgilere göre Akacan, önceleri kalp rahatsızlığı olduğunu dile getirdi. Ardından kardiyolog tarafından kontrol edilen Akacan, Girne Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Bu sırada Bulut Akacan’ın ailesi hastaneye gelerek, müşahede sürecinin Girne Suat Günsel Hastanesi’nde devam etmesini talep etti. Bunun üzerine Akacan, 2 polis eşliğinde özel hastaneye sevk edildi.

Normal prosedürde rahatsızlanan tutukluların polis gözetiminde devlet hastanesinde müşahede edilmek zorunda iken Bulut Akacan’ın özel bir hastanenin lüks odasında müşahede altında tutulması tartışmalara neden oldu ve Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanlığı’ndan bir heyet Akacan’ın müşahede altında tutulduğu Girne Suat Günsel Hastanesi’ne giderek Akacan’ın durumunu inceledi. Akacan daha sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Polis yaşanan kavganın ardından Erhan Başay’ın şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nun söz konusu iş yerinde birlikte oturduğu sırada ilk olarak zanlı Orçun Özorçun’un mekana girdiğinin görüntülere yansıdığı olayda, zanlı Orçun Özorçun daha sonra dışarıya çıkıp Bulut Akacan ve Vasıf Kurbanov ile yeniden mekana girdiği görüldü. Erhan Başay ile Zeki Asımoğlu’nun oturduğu masaya elini vurarak oturduğu tespit edilen Akacan’ın daha sonra Başay ile tartıştığını ve zanlı Özorçun’un Başay’ın boğazını sıkarak tokat attığını daha sonra ise zanlıların itekleyerek Başay’ı dışarı çıkardığı tespit edildi. Dışarda devam eden tartışmalarda Bulut Akacan’ın Başay’ı darp ettiği tespit edilirken, görüntülerde daha sonra Orçun Özorçun’un Başay’ı tutup savurduğu tespit edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan Zeki Asımoğlu’nun ise Vasıf Kurbanov tarafından darp edildiği tespit edildiği görüntülerde, Kurbanov’un Asımoğlu’na defalarca yumruk vurduğu görüldü.

ASIMOĞLU, BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Hüseyin Soyel mahkemede verdiği ifadesinde, hastaneye kaldırılan Asımoğlu’nun beyin kanaması geçirdiğini ve hafıza kaybı yaşadığını açıkladı. Soyel, Asımoğlu’nun Nöroşirurji Servisi’nde tedavi gördüğünü ifade ederek hafıza kaybı nedeni ile henüz ifade temin etmenin mümkün olmadığını açıklayarak soruşturmanın etki altında kalmadan yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

AVUKATLARDAN TUTUKLULUK TALEBİNE İTİRAZ

Haklarında 3’er gün tutukluluk süresi temin edilen zanlıların avukatları adına mahkemede hazır bulunan avukat Mustafa Asena, tutukluluk talebine itirazda bulunarak ithamla ilgili soruşturmanın tamamlanması halinde tutukluluk süresi talep edildiğini kaydetti. Suçun unsurları açısından polisin tespitlerinin tamamlandığını ileri süren Asena, alınması gereken tanık ifadelerinin bir şey değiştirmeyeceğini, 3 gün daha almakla cezalandırmanın dışında hiçbir menfaat sağlanamayacağını ifade ederek zanlıların teminata bağlanıp serbest bırakılmasını talep etti.

SAVCI TAŞKIN: “SUÇ İŞLEME KASTI ARAŞTIRILACAK”

İddia Makamı adına davada hazır bulunan Savcı Emine Taşkın, itiraz üzerine en önemli tanık ifadesinin henüz alınamadığını kaydetti. Zanlıların birlikte suç işleme kastının da araştırılacağını söyleyen Taşkın, toplum menfaatinin kişi menfaati üzerinde tutulması gerektiğini ifade ederek tutukluluk talebini yineledi. Mahkeme zanlıların serbest kalması halinde yürütülen soruşturmaya etki etme olasılıklarının bulunduğu hususunda bulgu yapıp Bulut Akacan ve 2 korumasının 3’er gün tutuklu kalmasına karar verdi.

BAŞAY: “YAPTIĞIMIZ İŞLER KARŞILIĞINDA ALACAĞIM VARDI, ÇİRKİN BİR SALDIRI YAŞADIK”

Saldırıya maruz kalıp ciddi şekilde darp edilen Erhan Başay açıklamayaptı. Önceki günarkadaşı ile yemek yediği sırada Bulut Akacan ve iki koruma tarafından çirkin bir saldırıya uğradıklarını belirten Başay, arkadaşı Zeki Asımoğlu’nun ayırmaya çalışırken ciddi şekilde yaralandığının üzücü olduğunu ifade etti.“Yaptığımız işler karşılığında alacağım vardı kendisinden. Bunu muhasebecisi de bilirde, avukatı da bilirdi” diyen Başay,“keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Zeki’nin bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum” şeklinde konuştu

(KIBRIS POSTASI)