"BUNDAN SONRA GÖZÜMÜZ AÇIK"

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 10:39

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Meclis’te kendisine yönelik eleştiriler üzerine söz aldı. Yollarla ilgili “kurak iklime göre yapıldı” dediğini ve bunun da arkasında olduğunu örnekler vererek açıklayan Atakan, Yeşilköy’de yaşanan olayla ilgili söz konusu noktada bir köprü bulunduğunu ancak 1999’da yeni yol yapımı sırasında köprünün kaldırılarak yolun büzle geçildiğini ve daha sonra ada genelinde de bu yöntemin kullanıldığını hatırlattı.



Atakan, mevcut altyapının haliyle kurak iklime göre yapıldığını, son yağışların da her zaman beklenmeyen sonuçlar doğurduğunu anlattı. Atakan, Lefkoşa-Girne Anayolu Ciklos bölgesinde menfezin tıkanmasıyla ilgili bilgi vererek, ülke olarak, dere yatağı, menfez, büzler gibi yerleri tıkayacak evsel atıklarla ilgili dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Atakan, bu konuda çalışma başlattıklarını, bundan sonra gözleri açık şekilde, toplum olarak her türlü desteğe açık adımlar atacaklarını kaydetti. Atakan, Lefkoşa-Girne Yolu yenileme projesinin Şubat 2017’de UBP’nin iktidarı tarafından onaylanıp imzalandığını belirterek, 4’lü koalisyon yeni kurulduğu dönem Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Meclis komite toplantısında UBP milletvekillerinin “Buldunuz projeyi hazır elinizde. İyi ki yapmışız bu projeyi de size de övünecek bir şey çıktı” sözlerinin tutanaklarda yer aldığını, ortada sorun varken, “proje UBP’nin, sorun çıkınca hükümetin beceriksizliği” mantığının kabul edilemez olduğunu kaydetti.



Atakan, “ne de olsa kurak iklim, bu dere akmaz, menfez dolmaz” mantığıyla yapılan yolların ve sonrasında hayata geçirilen projenin kendilerinin yaptığı kısmıyla ilgili bilgi verdiklerini hatırlattı.



“SORUNLU ÇEMBERLERE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”

Çemberlerin sağdan akan trafiğe göre yapılması nedeniyle yaşanan kazalara ve sorunlara da değinen Atakan, “Biz çıkıp bu çemberler şunun zamanında yapılmıştı ve demeyip çözüm üretiyoruz” dedi. Soru önergelerine cevap alınamamasının kendisiyle alakalı olmadığını, bu sorulara cevap verecek kişilerin bakanlıkta görevlendirildiğini kaydeden Atakan, Meclis içerisinde bu cevapları almanın zor olmadığını söyledi.