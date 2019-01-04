Ana Sayfa Spor BURAK YILMAZ ANTREMANA ÇIKTI

BURAK YILMAZ ANTREMANA ÇIKTI

Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta antrenmana çıktı

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2019 Cuma 15:17
BURAK YILMAZ ANTREMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ın, transferi konusunda görüşmelere başladığını duyurduğu ve dün gece siyah-beyazlıların Antalya kampına katılan Burak Yılmaz, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş'ın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Burak Yılmaz da takımla sahada yer aldı.

İdman öncesinde teknik direktör Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ı yanına çağırarak, futbolcularıyla konuşma yaptı. Burak'ın transferiyle ilgili konuşma sonunda futbolcular, yeni takım arkadaşlarını alkışladı.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

SERDAR AZİZ RESMEN FENERBAHÇE'DE
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık