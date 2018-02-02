BURCU'DAN ÖZGÜRGÜN AÇIKLAMASI !

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2018 Cuma 21:20

BURCU: “ÖZGÜRGÜN BAŞBAKANLIK’TAN AYRILIŞININ ETKİSİNİ HENÜZ ÜZERİNDEN ATAMAMIŞTIR”

“BU DURUMUN (HARİTANIN GERİ ALINMA AÇIKLAMASI) ESKİ BAŞBAKANIN İDDİA ETTİĞİ GİBİ KOMİK DEĞİL, ASLINDA KENDİ AÇISINDAN SON DERECE VAHİM” “YENİ HÜKÜMETİ KENDİSİNİN OLUŞTURAMAMASININ GERÇEK NEDENİNİ BAŞKA YERLERDE DEĞİL, ÖNCELİKLE KENDİNDE ARAMALIDIR” “CUMHURBAŞKANIMIZ YENİ KOALİSYON HÜKÜMETİYLE TOPLUM YARARINA SAĞLIKLI BİR DİYALOG İÇİNDE OLMAYI UMUT ETMEKTEDİR”

Lefkoşa, 2 Şubat 2018 (T.A.K.): Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de sunduğu haritanın BM’den geri alınmasıyla ilgili açıklamaları “komik” bulan eski başbakan Hüseyin Özgürgün’ün bu açıklamasının, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen görüşme tutanaklarını okumadığını göstermesinden dolayı vahim olduğunu söyledi.

“Özgürgün Başbakanlık’tan ayrılışının etkisini henüz üzerinden atamamıştır” ifadesini kullanan Burcu, yeni hükümeti kendisinin oluşturamamasının gerçek nedenini başka yerlerde değil, öncelikle kendinde araması gerektiğini belirtti.

Burcu, “Sayın Özgürgün’ün hükümeti oluşturamamasının nedeni, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili tasarrufları değil, Sayın Özgürgün’ün siyasi partilere takındığı tavır ve kendisi hakkındaki iddiaların inandırıcı bir şekilde yanıtlanmış olmadığı yönündeki kanaattir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu bugün yaptığı açıklamada, Türk tarafının müzakerelerde sunduğu haritayı geri alınmasına ilişkin ayrıntı verdi ve eski başbakan Özgürgün’ün konuyla ilgili devir teslim töreni sırasında söylediklerini değerlendirdi.

“GECİKMELİ DE OLSA 8 ARALIK’TA HARİTA TESLİM EDİLDİ”

Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Temmuz 2017’de Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı sonuçsuz tamamlanıp, Rum tarafı önerilerini geri çektiğini duyurduğunda, BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi makamına çağırarak, toprak önerisini geri çektiğini bildirdiğini ve haritanın iadesini talep ettiğini belirtti.

Burcu, “BM yetkilileri Kıbrıs Türk tarafının bu talebini kabul ederek Kıbrıs’tan bir yetkilisini Cenevre’ye gönderip, kilit altındaki haritayı getireceğini beyan etmiş, gecikmeli de olsa 8 Aralık’ta BM Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Müzakereler Koordinatörü Sergiy İllarianov tarafından harita Cumhurbaşkanımıza elden teslim edilmiştir” dedi. ÖZGÜRGÜN’ÜN AÇIKLAMALARI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, bu gelişmeyi “tüm zamanların en komik açıklaması” olarak niteleyen eski Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün’ün sözlerini hayretle karşıladıklarını belirtti. “Bu durum eski başbakanın iddia ettiği gibi komik değil, aslında kendi açısından son derece vahimdir. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenli olarak gönderilen görüşme tutanaklarını okumadığı kendi ifadesinden maalesef bir kez daha anlaşılmıştır” ifadelerini kullanan Burcu, şöyle devam etti:

“Sayın eski Başbakan, Hükümete ve Meclis’e düzenli olarak gönderilen Cumhurbaşkanımız’ın görüşme tutanaklarını okusaydı, haritanın iadesi konusunda Temmuz’dan itibaren yapılan girişimleri ve Aralık’taki iadeyi öğrenmiş olacaktı”

“BAŞBAKANLIKTAN AYRILIŞININ ETKİSİNİ HENÜZ ÜZERİNDEN ATAMADI”

“Öyle anlaşılıyor ki Sayın Özgürgün Başbakanlık’tan ayrılışının etkisini henüz üzerinden atamamıştır” diyen Burcu, hükümetin kuruluşunda Cumhurbaşkanın yer aldığını iddia edenlerin, önce kendi konumlarını sorgulaması gerektiğini belirtti.

“HÜKÜMETİ OLUŞTURAMAMASININ NEDENİNİ KENDİNDE ARAMALI” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Özgürgün’ün, Cumhurbaşkanın kendine verdiği yetkiyi kullanıp hükümeti oluşturamamasının nedenini bizzat kendisi yaşayarak gördüğünü söyledi. Burcu, şöyle devam etti: “Sayın Özgürgün’ün hükümeti oluşturamamasının nedeni, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili tasarrufları değil, Sayın Özgürgün’ün siyasi partilere takındığı tavır ve kendisi hakkındaki iddiaların inandırıcı bir şekilde yanıtlanmış olmadığı yönündeki kanaattir. Bu yönde partilerin çeşitli defalar kamuoyuna yaptıkları açıklamalar mevcuttur. Bu nedenle Sayın Özgürgün, yeni hükümeti kendisinin oluşturamamasının gerçek nedenini başka yerlerde değil, öncelikle kendinde aramalıdır” “YENİ KOALİSYON HÜKÜMETİYLE SAĞLIKLI DİYALOG UMUT EDİYORUZ” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yeni koalisyon hükümetiyle toplum yararına sağlıklı bir diyalog içinde olmayı umut ettiğini belirtti. Burcu, “Aynı iyi ilişkileri tüm siyasi partiler ve elbette ana muhalefet partisiyle de sürdürmek arzusundadır. Sayın eski başbakanın içinde bulunduğu bu ruh halinden bir an önce kurtularak, toplumsal yarar açısından bu çabaya katkıda bulunması en büyük dileğimizdir” dedi.