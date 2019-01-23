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BURGER CİTY VE POPEYES'A PARA CEZASI

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, Marebianco Food & Beverages Ltd. isimli işletmenin faaliyeti gayrisıhhi ortamda çalışılması nedeniyle geçici olarak durduruldu

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:16
BURGER CİTY VE POPEYES'A PARA CEZASI

Lefkoşa Türk Belediyesi  Halk Sağlığı Şubesi ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, Marebianco Food & Beverages Ltd. isimli işletmenin faaliyeti gayrisıhhi ortamda çalışılması nedeniyle geçici olarak durduruldu; Küçükkaymaklı’da bulunan Burger City ve Popeyes isimli işletmelere ise çevre kirliliği nedeniyle para cezası kesildi.
LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, 14-18 Ocak tarihleri arasında belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 54 iş yerini denetledi. 
Faaliyetleri geçici olarak durdurulan Marebianco Food & Beverages Ltd. isimli işletmede tespit edilen 17 ton şeker ile 725 kilo kuru baklagil, gayrı sıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi. 
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “5 gıda deposu, 3 spor salonu, 8 market, 1 tütün satış yeri, 3 off licence, 1 okul kafeteryası, 2 kuaför ve güzellik salonu, 14 restoran, 2 büfe, 1 bar, 2 fırın, kafeterya, 5 büfe, 4 pansiyon, 3 kahvehane.

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