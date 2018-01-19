Bursaspor’a kınama !

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 23:07

Mayıs ayında gerçekleşecek olan seçim öncesinde Başkan adaylarından Ali Koç kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Koç, “Fenerbahçe’de eski günleri eski heyecanı yakalayacağız. Hayatımda kendim için yapmadığım birçok şeyi Fenerbahçe için yaptım. Benim en önemli karakterim sadakattir. Bundan dolayı adayım karşınızdayım. Fenerbahçe futbolda kaybetsin ki Ali Koç seçilsin düşüncesinde olan taraftarlar vardır. Bu düşünceyi tasvip etmiyorum. Böyle düşünenler varsa ben kesinlikle sizin için ben doğru bir aday değilim. Bana oy vermeyin.”

‘2 şube açacağız’

“Öyle bir seçime gidiyoruz ki belki kaybedenin bugüne kadar ki en yüksek oyu alması söz konusu. Yakın geçmişte bu kadar erken kimse adaylığını açıklamadı. Bu seçimde uzun süredir göremediğimiz bir çekişme olacak. Amatör şubeleri kapatacak diyorlar.. Bırakın şubeleri kapatmayı var olan şubelere 2 şube ekleyeceğiz. Bedensel engelliler şubesini açacağız.”

‘Bursaspor’u kınıyorum’

“Bursa sponsorluk konusunu açmışlar. Bursaspor’u kınıyorum olmayan şeylerin haberini yapıyorlar. Ne forma ne de stat sponsorluğu söz konusu. Niye böyle yaptılar bilmiyorum. Bu camiaya hizmet etmek isteyen insanlara fırsat vereceğiz. Kulübün gerçek sahibi taraftarlardır. Herkes yolcu ama taraftar hancıdır. Bu sözlerim kongre üyelerine haksızlık değil. Taraftar olmadan kongre üyesi olunmuyor ki kongre üyesi taraftar da oluyor.