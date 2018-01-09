Bütün sandıklar açıldı

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2018 Salı 12:49

Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) dün yapılan milletvekilliği genel seçiminin kesin sonuçları açıklanması için oy sayma işlemi tamamlandı.

Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 temsilcisini belirlemek üzere sandığa gitti. YSK’nin resmi verilerine göre tüm sandıklar açıldı.

Buna göre resmi sonuçlar şu şekilde: Açılan Sandık Oranı: %100 Açılan Sandık Sayısı: 719 / 719 Oy Kullanan Seçmen Sayısı:126196 Ülke Geneli Katılım Oranı:%66.2 Seçmen Sayısı:190553 Geçerli Oy Sayısı:5360149 ÜLKE GENELİ OY ORANI UBP: % 35.58 CTP: % 20.92 HP: % 17.08 TDP: % 8.64 YDP: % 7.00 DP: % 7.84 TKP: % 2.68 MDP: % 0.13 *** BÖLGELERE GÖRE OY ORANI LEFKOŞA UBP: % 35.39 CTP: % 21.00 HP: % 17.23 TDP: % 8.75 YDP: % 6.95 DP: % 7.83 TKP: % 2.73 MDP: % 0.13 *** GAZİMAĞUSA UBP: % 35.68 CTP: % 20.94 HP: % 16.99 TDP: % 8.65 YDP: % 7.03 DP: % 7.84 TKP: % 2.77 MDP: % 0.11 *** GİRNE UBP: % 35.57 CTP: % 20.84 HP: % 17.16 TDP: % 8.80 YDP: % 7.03 DP: % 7.86 TKP: % 2.57 MDP: % 0.18 *** GÜZELYURT UBP: % 35.93 CTP: % 21.22 HP: % 16.94 TDP: % 8.33 YDP: % 7.02 DP: % 7.83 TKP: % 2.63 MDP: % 0.11 *** İSKELE UBP: % 35.99 CTP: % 20.97 HP: % 17.01 TDP: % 8.38 YDP: % 7.07 DP: % 7.84 TKP: % 2.60 MDP: % 0.14 *** LEFKE UBP: % 35.95 CTP: % 20.61 HP: % 17.14 TDP: % 8.47 YDP: % 7.01 DP: % 8.07 TKP: % 2.61 MDP: % 0.14