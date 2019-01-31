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BÜYÜK İKRAMİYE “07069” NUMARALI BİLETTE...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi, 30 Ocak 2019 çekilişinde 200 Bin TL'lik büyük ikramiyenin, "07069" numaralı bilete isabet ettiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:00
BÜYÜK İKRAMİYE “07069” NUMARALI BİLETTE...

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından 30 Ocak 2019 tarihli Devlet Piyangosu’nun dün akşam çekildiği ve çekilişte 200 Bin TL'lik büyük ikramiyenin Lefkoşa bayisi olan Altan Paşa tarafından satılan " 07069" numaralı bilete isabet ettiği kaydedildi.

 Açıklamada, 8 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiyenin 300 Bin TL olacağı, Şubat ayının 8, 18 ve 28’inde gerçekleştirilecek olan çekilişlerin bilet fiyatlarının da 20 TL olarak yarından itibaren satışa sunulacağı belirtildi.

 

 

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