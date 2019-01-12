BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ, BENLİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:21

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Benli, Büyükelçisi Başçeri’nin ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin en üst düzey temsilcisine ev sahipliği yapmaktan hem onur duyduklarını, hem de projelerini paylaşmamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gönyeli’yi yüksek yaşam standartlı bir kent konumuna getirmek ve hizmet kalitesini çok daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade den Ahmet Yalçın Benli, “Türkiye Cumhuriyetçi Büyükelçiliği’yle işbirliğini önemsiyoruz. Bu temas ve ziyaretler, halkımız için de moral kaynağı oluyor. İşbirliğimizin sürmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye hatıra panosu takdim etti.