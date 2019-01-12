Ana Sayfa Gündem BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ, BENLİ’Yİ ZİYARET ETTİ

BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ, BENLİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli’yi ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 10:21
BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ, BENLİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  Başkan Benli, Büyükelçisi Başçeri’nin ziyaretinin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin en üst düzey temsilcisine ev sahipliği yapmaktan hem onur duyduklarını, hem de projelerini paylaşmamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Gönyeli’yi yüksek yaşam standartlı bir kent konumuna getirmek ve hizmet kalitesini çok daha ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade den Ahmet Yalçın Benli, “Türkiye Cumhuriyetçi Büyükelçiliği’yle işbirliğini önemsiyoruz. Bu temas ve ziyaretler, halkımız için de moral kaynağı oluyor. İşbirliğimizin sürmesini temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye hatıra panosu takdim etti.

 

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık